Sorin Grindeanu la finalizarea unei noi porțiuni din A7: Muntenia și Moldova se unesc prin autostradă

Sorin Grindeanu la finalizarea unei noi porțiuni din A7: Muntenia și Moldova se unesc prin autostradă

AdministratieȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
a7 pietroasele buzău
Foto Facebook Cristian Pistol, 27 noiembrie 2025

Liderul PSD Sorin Grindeanu susține, joi, la inaugurarea lotului Pietroasele-Buzău al tronsonului Ploiești-Buzău, parte a A7, că Muntenia și Moldova se unesc prin autostradă.

Joi se dau în circulație aproximativ 14 kilometri din lotul 3 al tronsonului Ploiești-Buzău al autostrăzii A7, care vor asigura legătura continuă între București și Focșani pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri.

„Muntenia și Moldova se unesc, de astăzi, prin autostradă”, susține Sorin Grindeanu.

„Asocierea de constructori a terminat înainte de termen, un lucru pentru care merită felicitări. De asemenea, cred că astăzi, odată cu inaugurarea, Buzăul poate să devină un nod logistic extrem de important. Simbolic, aflându-ne în perioada sărbătorii naționale, putem considera că acest tronson e cel care face legătura între Muntenia și Moldova”, a declarat președintele PSD.

Potrivit lui Grindeanu, construcția celor aproximativ 14 km a costat peste 1 miliard de lei și a fost finanțată în mare parte prin PNRR.

Cristian Pistol, directorul CNAIR, susține că până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, până la Adjud.

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
