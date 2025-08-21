Sorana, recital la Cleveland! Românca a spulberat-o pe Teichmann și e în sferturile turneului

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului WTA 250 de la Cleveland după o victorie categorică în doar o oră și trei minute.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 112 WTA) traversează un moment excelent în Statele Unite, unde reușește un parcurs de vis la turneul WTA 250 de la Cleveland. Venită din calificări, sportiva din Târgoviște s-a impus în optimi într-un mod categoric, 6-1, 6-1, în fața elvețiencei Jil Teichmann (28 de ani, 85 WTA).

Românca a început ezitant partida, pierzând primul game, dar a revenit imediat și a dominat complet primul set, adjudecat cu 6-1. În actul secund, Cîrstea a turat motoarele și mai mult, desprinzându-se rapid la 4-0. Chiar dacă adversara a reușit să își treacă în cont un game, diferența de nivel a fost evidentă, iar scorul final a fost tot 6-1.

Cîrstea, aproape de revenirea în Top 100

Calificarea în sferturi îi aduce Soranei un salt important în clasamentul mondial. Cu cele 54 de puncte WTA obținute pentru accederea în această fază, plus cele 18 acumulate în calificări, românca urcă pe locul 103. O eventuală victorie în sferturi ar readuce-o în mult doritul Top 100 WTA.

Pe lângă punctele vitale pentru clasament, Sorana a câștigat și un cec în valoare de 6.820 de dolari, recompensă pentru parcursul său de până acum în Ohio.

Adversara din sferturi va fi rusoaica Liudmila Samsonova (19 ani, locul 26 WTA), principala favorită a turneului. Samsonova a trecut în optimi de chinezoaica Yafan Wang (31 de ani, 202 WTA), scor 6-2, 6-4.

Partida dintre Sorana Cîrstea și Liudmila Samsonova este programată în noaptea de joi spre vineri, de la ora 3:00 (ora României). Va fi a doua întâlnire directă dintre cele două, după ce rusoaica s-a impus în 2023, la Washington, cu 6-1, 6-3.

