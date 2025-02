Sorana Cîrstea, exemplu de fair play după o zi epuizantă la Dubai! Românca a petrecut 6 ore pe teren și a obținut două victorii în aceeași zi

Sorana Cîrstea a demonstrat rezistență fizică și determinare la turneul WTA 1000 de la Dubai, unde a reușit să se califice în sferturile de finală după două meciuri solicitante disputate în aceeași zi.

Românca a învins-o mai întâi pe Alycia Parks, revenind de la 0-1 la seturi, iar seara a reușit o victorie dramatică împotriva Emmei Navarro, scor 7-6, 3-6, 7-5, într-un meci care a durat peste 3 ore.

Sorana Cîrstea: „Tenisul e brutal uneori”

Sorana Cîrstea a petrecut aproximativ 6 ore pe teren, incluzând și timpul de încălzire, într-o zi în care a trebuit să găsească resurse suplimentare pentru a face față efortului fizic intens. La finalul duelului din optimi, sportiva română a oferit un discurs plin de fair play, recunoscând meritul adversarei sale și evidențiind lupta strânsă de pe teren.

„Astăzi am petrecut 6 ore pe teren, așa că nu a fost ușor. La un moment dat, în setul 2, am simțit că nu mai am energie, dar știam că dacă vreau să o înving pe Emma, trebuie să revin la 100%. Uneori tenisul este brutal, cred că a fost un meci incredibil și, sincer, niciuna dintre noi nu ar fi meritat să piardă astăzi.”

Sorana a recunoscut că, în setul secund, s-a abătut de la planul tactic stabilit, însă a reușit să revină în decisiv și să își adjudece victoria. De asemenea, a mulțumit fanilor prezenți în tribune, spunând că energia lor a fost esențială pentru a o ajuta să reziste fizic până la finalul partidei.

„Trebuie să mulțumesc suporterilor, deoarece, în momentele în care am simțit că nu mai am energie, m-au încurajat și m-au împins de la spate. Sunt o parte din victoria mea din această seară.”

Sorana Cîrstea vs. Karolina Muchova, în sferturile de finală

Sorana Cîrstea va juca pentru al doilea an la rând în sferturile turneului de la Dubai, după ce anul trecut a reușit să ajungă până în semifinale. Pentru a repeta acea performanță, va trebui să treacă de Karolina Muchova, care a avut la rândul ei un meci dificil în optimi, învingând-o pe McCartney Kessler la capătul unui tie-break în decisiv.

Până acum, Cîrstea și Muchova s-au întâlnit de 5 ori, iar sportiva noastră a obținut o singură victorie, în 2023, la Miami. Meciul din sferturile de la Dubai reprezintă o șansă importantă pentru Sorana de a obține un nou rezultat important în circuit și de a rămâne în top 100 WTA, având în vedere că trebuie să egaleze performanța din 2023 pentru a nu pierde puncte în clasament.

Turneul de la Dubai reprezintă o revenire importantă pentru jucătoarea română, care a avut un început de sezon dificil, fiind eliminată rapid de la Adelaide, Australian Open, Linz și Transylvania Open.

