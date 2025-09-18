Sorana Cîrstea, eliminată la Seul de Iga Swiatek! A șasea înfrângere directă cu poloneza

Românca a pierdut în turul secund, dar urcă trei locuri în clasamentul WTA.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 66 WTA) a fost învinsă de Iga Swiatek (24 de ani, numărul 2 mondial), scor 3-6, 2-6, în turul secund al turneului WTA 250 de la Seul. Meciul a durat o oră și 34 de minute și a consemnat a șasea înfrângere consecutivă a româncei în duelurile directe cu poloneza.

Cîrstea venea după o victorie clară în primul tur, 6-3, 6-1 cu Anastasia Zakharova, însă împotriva câștigătoarei de la Wimbledon miza și nivelul au fost net superioare. Swiatek s-a impus pentru a șasea oară în tot atâtea confruntări cu românca, patru dintre acestea pe hard, inclusiv cea mai strânsă, de la Australian Open 2022, singura decisă în trei seturi.

Prim set echilibrat, dar decis de un final mai solid al polonezei

Sorana a intrat greu în meci și și-a pierdut de două ori serviciul. A revenit și a redus diferența, dar Swiatek a condus cu 5-1. Românca a salvat trei mingi de set și s-a apropiat la 3-5, însă primul act i-a revenit polonezei, 6-3.

Setul secund a avut un scenariu mai clar: Swiatek a făcut break la prima ocazie și a închis tot cu break, impunându-se cu 6-2.

Statistica arată diferențele dintre cele două: Sorana a avut 13 lovituri câștigătoare și 16 erori neforțate, în timp ce Iga a strâns 19 lovituri câștigătoare și 21 de greșeli. Poloneza și-a creat 17 mingi de break, convertind 6, în timp ce Cîrstea a avut 7 șanse și a fructificat 2.

Pentru parcursul de la Seul, Sorana Cîrstea primește 60 de puncte WTA și un cec de 15.700 de dolari. Acest rezultat îi asigură o urcare provizorie de trei locuri, până pe 63 în ierarhia mondială live.

Iga Swiatek, care a jucat și ea primul turneu după eliminarea din sferturile US Open, s-a arătat încântată de condițiile din Coreea: „Este o senzație extraordinară, mai ales datorită vouă, așa că vă mulțumesc că ați venit și ne-ați susținut!” și a adăugat: „Cu siguranță, condițiile sunt mult diferite față de ultimul turneu jucat, așa că mă bucur că m-am putut adapta rapid. Îmi place foarte mult aici, Seulul este frumos când nu plouă, așa că sunt fericită să fiu aici.”

