Sorana Cîrstea, dezamăgită după eliminarea din turul 1 la Australian Open: „Așteptam mai mult de la mine”

Sorana Cîrstea, revenită în competiții după o pauză de șase luni cauzată de o accidentare la gleznă, a fost eliminată în primul tur al Australian Open 2025.

Românca de 34 de ani, clasată pe locul 72 WTA, a pierdut cu 4-6, 4-6 în fața Elinei Svitolina, locul 29 WTA.

Un început dificil după accidentare

Sorana Cîrstea a disputat doar un singur meci oficial înainte de startul turneului de Mare Șlem de la Melbourne, participând la competiția din Adelaide. Deși s-a arătat încrezătoare în starea sa fizică, românca a recunoscut că lipsa meciurilor oficiale și-a spus cuvântul în duelul cu Svitolina.

„Din punct de vedere fizic, m-am simțit bine, dar, din punct de vedere al jocului, sunt dezamăgită. La antrenamente simțeam că joc mult mai bine și mă așteptam la un nivel mai ridicat. Lipsa de ritm și de meciuri oficiale și-a pus amprenta. Sper să-mi regăsesc cât mai repede jocul și agresivitatea caracteristică”, a declarat Cîrstea într-un interviu acordat Eurosport.

Sorana a evidențiat dificultățile întâmpinate pe teren: „Am fost prea pasivă, game-urile pe retur s-au pierdut prea repede. Trebuie să îmbunătățesc multe aspecte, inclusiv să iau mingea mai repede și să fiu mai agresivă.”

Planuri de viitor și turneele următoare

După o perioadă dificilă marcată de accidentarea care a necesitat o intervenție chirurgicală, Sorana Cîrstea își concentrează atenția pe programul competițional din 2025. Următorul său obiectiv major este Transylvania Open, care va avea loc la Cluj între 1 și 9 februarie.

„Piciorul este bine, ceea ce este cel mai important. Joc fără să mă gândesc la accidentare, iar asta îmi dă încredere. Următorul meu turneu ar putea fi cel de la Linz, înainte de Transylvania Open. Este important să joc cât mai multe meciuri pentru a-mi regăsi ritmul și reperele pe teren”, a explicat sportiva.

Pe lângă competiția de la Cluj, Sorana a confirmat participarea la turneul de la Dubai, în timp ce prezența sa la Doha rămâne incertă. „Trebuie să gestionez cu atenție programul competițional, având în vedere perioada lungă de inactivitate și clasamentul înghețat”, a adăugat ea.

Un an de tranziție pentru Sorana

Accidentarea suferită în vara lui 2024 a afectat semnificativ parcursul competițional al Soranei Cîrstea. Operată la gleznă, ea a fost nevoită să stea departe de teren timp de șase luni, perioadă în care a avut parte de un proces de recuperare intens.

„A fost primul an în care am suferit o accidentare atât de gravă. Din februarie până în august, durerea a fost constantă. După operație, totul este mai bine, dar mai am de lucru pentru a ajunge la forma de dinainte”, a explicat Cîrstea.

