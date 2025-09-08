Un sondaj realizat de INSCOP arată că 52,4% dintre români consideră că apartenența la Uniunea Europeană nu restrânge independența națională. În schimb, 38,1% dintre respondenți cred că integrarea europeană limitează prea mult autonomia țării.

Potrivit datelor, votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații din sectorul public se arată mai sceptici față de impactul UE asupra independenței României.

La polul opus, votanții PNL și USR, persoanele cu studii superioare, bucureștenii și cei cu venituri mai mici consideră că apartenența la Uniune nu afectează suveranitatea.

„Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP, potrivit Știrilor ProTV.

Sondajul a fost realizat în perioada 4–10 august 2025, pe un eșantion de 1.107 persoane adulte. Marja maximă de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Percepția asupra beneficiilor integrării europene

Un alt set de date, furnizat de Eurobarometrul din martie 2025, confirmă că România rămâne preponderent pro-europeană: 70% dintre cetățeni cred că apartenența la UE a adus beneficii, în special prin oportunități de muncă și proiecte de dezvoltare.

Totuși, românii se arată mai rezervați decât media europeană în ceea ce privește rolul viitor al Uniunii pe scena internațională. Doar 34% cred că influența UE va crește, comparativ cu 44% media europeană, în timp ce 32% se așteaptă la un rol diminuat – dublu față de media de 18% din restul Uniunii.

Proiectele UE, vizibile la nivel local

Conform unui Eurobarometru realizat în iulie, 51% dintre români declară că știu de existența proiectelor finanțate de Uniune în regiunea lor, iar 92% cred că acestea au un impact pozitiv asupra comunității.

De asemenea, 64% dintre europeni susțin investițiile UE în toate regiunile, în timp ce 32% ar vrea ca fondurile să fie concentrate doar în zonele mai sărace.

