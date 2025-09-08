PSD intenționează să introducă în coaliția de guvernare două proiecte de lege prin care anumite categorii sociale – mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii, deținuții politici, invalizii și personalul monahal – ar urma să fie exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Sorin Grindeanu a declarat că formațiunea a încercat anterior să corecteze prevederile din Pachetul 1 de măsuri fiscale, însă amendamentele nu au fost acceptate în coaliție.

„Fiind un partid de stânga într-o coaliție de dreapta (…) am susținut aceste lucruri în coaliție pentru a fi corectate. Nefiind acceptate, noi înțelegem să nu renunțăm și să facem proiecte reparatorii pentru unele excese din Pachetul 1”, a afirmat liderul interimar al PSD.

Grindeanu a mai precizat că respingerea acestor amendamente a ridicat inclusiv problema rămânerii PSD la guvernare, însă acum formațiunea mizează pe sprijinul partenerilor din coaliție pentru noile propuneri.

Argumentele PSD pentru sprijinirea mamelor

În expunerea de motive depusă în Parlament, social-democrații subliniază că statul trebuie să transmită semnale clare de sprijin pentru femeile care aleg să devină mame.

„Menținerea scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere copil este una dintre aceste măsuri”, au explicat parlamentarii PSD.

Discuții despre tratamentul fiscal al migranților

Ministrul Adrian Câciu a susținut că este nevoie de o abordare echitabilă și a făcut o comparație cu situația migranților și a refugiaților din Ucraina.

„Mi se pare fair (corect – n.r.) faţă de poporul român să avem o abordare echitabilă faţă de toată lumea. Dacă tot am stabilit că se plăteşte CASS şi beneficiezi de servicii de sănătate, atunci şi ucrainienii beneficiază de servicii de sănătate pentru sumele pe care le primesc de la statul român”, a declarat acesta, potrivit News.ro.

Câciu a precizat că în prezent „sunt în jur de 70.000 de persoane” aflate în această situație, dintre care unele și-au găsit deja locuri de muncă în România și sunt obligate să plătească contribuțiile sociale.

