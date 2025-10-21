Noul drum expres, cu două benzi pe sens și o viteză de proiectare de 120 km/h, va include două noduri rutiere, două parcări moderne și un Centru de Întreținere și Control

Un nou proiect rutier important prinde contur în vestul țării. România va avea un drum expres de aproape 11 kilometri, care va lega municipiul Satu Mare de localitatea Oar, aflată la granița cu Ungaria. Tronsonul, denumit „Someș Expres”, va asigura conectarea cu drumul expres M49 de pe teritoriul maghiar, contribuind la fluidizarea traficului și la îmbunătățirea legăturilor economice transfrontaliere.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat marți contractul de execuție cu CONSTRUCȚII ERBAȘU, valoarea investiției ridicându-se la aproximativ 720,48 milioane de lei (echivalentul a circa 142 de milioane de euro). Contractul, de tip Fidic Roșu, presupune că etapa de proiectare a fost deja finalizată, iar constructorul va trece direct la lucrările efective. Termenul de execuție este de 24 de luni.

Noul drum expres, cu două benzi pe sens și o viteză de proiectare de 120 km/h, va include două noduri rutiere, două parcări moderne și un Centru de Întreținere și Control (CIC). Traseul va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare, traversând zona de luncă a râului Someș, iar în apropierea localității Oar se va conecta la rețeaua rutieră a Ungariei.

Unul dintre punctele esențiale ale proiectului este nodul rutier de tip „trompetă”, care va facilita legătura dintre centura Sătmarului, drumul național DN19 și podul peste Someș, asigurând continuitatea traficului între România și Ungaria.

Prin realizarea acestui tronson, autoritățile estimează o reducere semnificativă a timpilor de deplasare, o creștere a siguranței rutiere și o stimulare a comerțului transfrontalier în regiunea de nord-vest. „Someș Expres” devine, astfel, o verigă strategică în infrastructura rutieră dintre România și Ungaria, menită să consolideze legăturile economice și logistice dintre cele două țări.

