Șoc pe tabloul de la Beijing! Aryna Sabalenka se retrage din cauza unei accidentări

Numărul 1 mondial își amână revenirea și țintește ultimele mari turnee ale sezonului.

Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial WTA, nu va participa la turneul de la Beijing, programat între 24 septembrie și 5 octombrie. Organizatorii au confirmat retragerea bielorusei, care se confruntă cu o problemă medicală apărută la US Open.

Campioană la Flushing Meadows pentru al doilea an consecutiv, Sabalenka a devenit prima jucătoare care își apără titlul la New York după Serena Williams, care reușise tripla între 2012 și 2014. Totuși, efortul depus în turneul american a lăsat urme, iar sportiva din Minsk a decis să nu forțeze reintrarea imediată în circuit.

Wuhan și Turneul Campioanelor, următoarele obiective

Oficialii competiției din capitala Chinei au transmis: „Ea nu și-a revenit complet după accidentarea suferită în timpul US Open și va rata China Open, în 2025.”

Sabalenka a confirmat la rândul său decizia: „Mă voi concentra pe vindecare și pe încercarea de a reveni pe teren la 100% cât mai curând.”

Numărul 1 mondial este așteptată să revină săptămâna următoare, la turneul WTA 1000 de la Wuhan (6-12 octombrie), unde are de apărat puncte importante. Marele obiectiv rămâne însă Turneul Campioanelor, programat la Riyadh, între 1 și 8 noiembrie.

În 2023, Sabalenka a fost eliminată în semifinale de Coco Gauff, viitoarea campioană, iar în 2022 a pierdut finala în fața franțuzoaicei Caroline Garcia. Deși stilul său agresiv se potrivește perfect jocului de sală, sportiva nu a câștigat încă această competiție.

Un triumf la Riyadh i-ar consolida poziția de lider mondial la final de an și ar îngreuna serios misiunea principalei rivale, poloneza Iga Swiatek, de a o detrona în viitorul apropiat.

