Situație incredibilă în SUA! Un jucător de NHL a jucat la două zile după ce fratele său a fost ucis

De către
Dragos Soneriu
-
0
39
minnesota vikings v los angeles chargers
INGLEWOOD, CA - OCTOBER 23: Daiyan Henley #0 of the Los Angeles Chargers runs out of the tunnel prior to an NFL football game against the Minnesota Vikings at SoFi Stadium on October 23, 2025 in Inglewood, California. (Photo by Cooper Neill/Getty Images)

Linebackerul echipei Los Angeles Chargers a intrat pe teren la 48 de ore după tragedie: „Era prietenul meu cel mai bun. Protectorul familiei noastre.”

O poveste emoționantă a marcat weekendul din NFL: Daiyan Henley, jucătorul în vârstă de 25 de ani al echipei Los Angeles Chargers, a ales să joace la doar două zile după ce fratele său mai mare, Jabari Henley, a fost împușcat mortal în sudul orașului Los Angeles.

Tragedia a avut loc vineri seară, când Jabari, în vârstă de 34 de ani, a fost atacat de persoane necunoscute. Deși paramedicii au intervenit rapid și au încercat resuscitarea, viața acestuia nu a mai putut fi salvată. Poliția din Los Angeles a deschis o anchetă, iar autorii faptei sunt în continuare căutați.

Daiyan, care a aflat vestea dimineața următoare, s-a prăbușit în genunchi de durere. Cu toate acestea, duminică a decis să intre pe teren pentru a-și onora fratele, în meciul câștigat de Chargers împotriva lui Tennessee Titans, scor 27-20.

Era prietenul meu cel mai bun. Îl numeam protector. El era protectorul familiei noastre.” a mărturisit sportivul, profund marcat de pierdere.

„A fost intens. Am o meserie de făcut”

Deși a traversat un moment devastator, Henley a demonstrat o forță emoțională rară. A fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, contribuind la victoria formației sale, iar fiecare acțiune pe teren a fost dedicată memoriei lui Jabari.

Oricât de traumatizant ar fi, am o meserie de făcut. Pentru mine, a fost în primul rând despre a ieși pe teren și a-mi face treaba și apoi despre a fi emoțional. A fost destul de intens.” a spus el, citat de ESPN.

După o fază reușită, Daiyan s-a prăbușit în genunchi și a început să se roage. „Voiam doar să vorbesc cu fratele meu încă o dată. A fost un moment emoționant pentru mine să reușesc o fază într-o zi ca asta, după ce l-am pierdut atât de devreme. Așa cum am spus, a fost un an lung pentru mine, așa că trebuia să trimit o rugăciune și sper că a auzit-o.

La finalul meciului, jucătorul a fost surprins în vestiar, acoperit cu un prosop, încercând să-și stăpânească lacrimile. Pe Instagram, a postat un mesaj scurt și dureros: „Te iubesc, frate mai mare.”

Un an plin de tragedii pentru familia Henley

Daiyan a recunoscut că ultimele luni au fost cele mai grele din viața sa. „E probabil cel mai rău an al vieții mele, dacă e să fiu sincer.” a spus el. În martie, tatăl său, Eugene Henley, a fost arestat și acuzat că ar fi condus o grupare criminală implicată în mai multe crime. Acesta a negat toate acuzațiile.

Colectivul echipei Los Angeles Chargers a fost profund impresionat de curajul colegului lor. „Copilul acela a trecut prin atât de multe, omule. El e liderul nostru, căpitanul nostru și, pur și simplu, să fie capabil să lupte… E greu. Faptul că a jucat, am atât de mult respect pentru el.”, a declarat Derwin James, unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei.

Prin gestul său, Daiyan Henley a demonstrat o forță interioară care depășește granițele sportului — o lecție de caracter, loialitate și dragoste frățească care a emoționat întreaga lume a fotbalului american.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!