Situație incredibilă în SUA! Un jucător de NHL a jucat la două zile după ce fratele său a fost ucis

Linebackerul echipei Los Angeles Chargers a intrat pe teren la 48 de ore după tragedie: „Era prietenul meu cel mai bun. Protectorul familiei noastre.”

O poveste emoționantă a marcat weekendul din NFL: Daiyan Henley, jucătorul în vârstă de 25 de ani al echipei Los Angeles Chargers, a ales să joace la doar două zile după ce fratele său mai mare, Jabari Henley, a fost împușcat mortal în sudul orașului Los Angeles.

Tragedia a avut loc vineri seară, când Jabari, în vârstă de 34 de ani, a fost atacat de persoane necunoscute. Deși paramedicii au intervenit rapid și au încercat resuscitarea, viața acestuia nu a mai putut fi salvată. Poliția din Los Angeles a deschis o anchetă, iar autorii faptei sunt în continuare căutați.

Daiyan, care a aflat vestea dimineața următoare, s-a prăbușit în genunchi de durere. Cu toate acestea, duminică a decis să intre pe teren pentru a-și onora fratele, în meciul câștigat de Chargers împotriva lui Tennessee Titans, scor 27-20.

„Era prietenul meu cel mai bun. Îl numeam protector. El era protectorul familiei noastre.” a mărturisit sportivul, profund marcat de pierdere.

„A fost intens. Am o meserie de făcut”

Deși a traversat un moment devastator, Henley a demonstrat o forță emoțională rară. A fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, contribuind la victoria formației sale, iar fiecare acțiune pe teren a fost dedicată memoriei lui Jabari.

„Oricât de traumatizant ar fi, am o meserie de făcut. Pentru mine, a fost în primul rând despre a ieși pe teren și a-mi face treaba și apoi despre a fi emoțional. A fost destul de intens.” a spus el, citat de ESPN.

După o fază reușită, Daiyan s-a prăbușit în genunchi și a început să se roage. „Voiam doar să vorbesc cu fratele meu încă o dată. A fost un moment emoționant pentru mine să reușesc o fază într-o zi ca asta, după ce l-am pierdut atât de devreme. Așa cum am spus, a fost un an lung pentru mine, așa că trebuia să trimit o rugăciune și sper că a auzit-o.”

La finalul meciului, jucătorul a fost surprins în vestiar, acoperit cu un prosop, încercând să-și stăpânească lacrimile. Pe Instagram, a postat un mesaj scurt și dureros: „Te iubesc, frate mai mare.”

Un an plin de tragedii pentru familia Henley

Daiyan a recunoscut că ultimele luni au fost cele mai grele din viața sa. „E probabil cel mai rău an al vieții mele, dacă e să fiu sincer.” a spus el. În martie, tatăl său, Eugene Henley, a fost arestat și acuzat că ar fi condus o grupare criminală implicată în mai multe crime. Acesta a negat toate acuzațiile.

Colectivul echipei Los Angeles Chargers a fost profund impresionat de curajul colegului lor. „Copilul acela a trecut prin atât de multe, omule. El e liderul nostru, căpitanul nostru și, pur și simplu, să fie capabil să lupte… E greu. Faptul că a jucat, am atât de mult respect pentru el.”, a declarat Derwin James, unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei.

Prin gestul său, Daiyan Henley a demonstrat o forță interioară care depășește granițele sportului — o lecție de caracter, loialitate și dragoste frățească care a emoționat întreaga lume a fotbalului american.

