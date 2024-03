După ce a împărțit internetul în două cu piesa “Macarena”, Erika Isac a fost atacată de mai mulți artiști și persoane cunoscute din mediul online. Unii au fost de acord cu ea, alții nu prea. Sișu Tudor, cunoscutul rapper din trupa “La Familia” a criticat piesa artistei, dar și pe tânăra de 24 de ani. El susține că aceasta “abia leagă două cuvinte”.

Erika Isac, o tânără de numai 24 de ani din Constanța, a cucerit clasamentele muzicale locale cu piesa manifest „Macarena”.

În piesa sa „Macarena”, adaptare a hitului care a făcut senzație în anii ’90, tânăra vorbește în termeni duri despre violența și abuzurile îndreptate împotriva femeilor. Cu toate acestea, ea a atras mult hate din partea online-ului.

“Ne vedem în tranșee”

“Am înțeles chestiunea cu Macarena și e ok…acum vreți să o transformați pe femeie în mare activistă, calmați-vă, liniștit-vă că abia leagă două cuvinte, aaaa și să nu uit, o să avem ocazia să dovedim egalitatea fetelor….ne vedem în tranșee. Practic vă chinuiți să importați toate bolile bătrânului Apus”, a scris Tudor Sișu pe rețelele de socializare.

“Problema cu activismul care este pus și împins tot mai în față mi s-a părut nelalocul ei și am făcut o remarcă. Nu are legătură cu chestia asta de bărbați-femei. Este vorba de activism foarte forțat, care pe mine ca și ascultător m-a deranjat și am postat pe pagina mea de Facebook. Avem dreptul să ne spunem părerea despre lucruri, acum nu”.

Nu stau să judec calitatea muzicii, a nemuzicii, că pare bine ce face, sună bine, nu am spus nu. A fost vorba de atitudine. Noi, bărbații și femeile avem roluri diferite în cadrul societății noastre, că există excepții întotdeauna, în toate lucrurile există, de aceea se numesc lucruri excepționale. Dacă transformi excepția într-o regulă, atunci devin lucruri regulare, înțelegi? Faptul că există în lume o femeie foarte puternică, care poate ridica 200 de kilograme și să meargă cu ele, nu înseamnă că toate femeile pot face treaba asta. E o chestie excepțională și este foarte bine. Pentru că excepțiile întăresc regulile în general”, a declarat Sișu pentru Antena Stars.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!