Noi puncte de trecere a frontierei României vor folosi tehnologia de recunoaștere facială și amprentare pentru cetățenii din afara UE.

Începând de luni, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi activat în noi puncte de trecere a frontierei din România, printre care Jimbolia și Lunga (județul Timiș), Racovăț (Botoșani), Vicovu de Sus (Suceava), Halmeu (Satu Mare) și Aeroportul Suceava, a anunțat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Extinderea sistemului vine după ce, la 12 octombrie, acesta a fost pus în funcțiune la punctele de frontieră Midia (Constanța), Stânca (Botoșani), Naidaș (Caraș-Severin), Sighet (Maramureș) și Aeroportul Sibiu.

„După punerea în funcţiune în România a acestui sistem, începând cu data de 12 octombrie (…), acesta este extins, începând de astăzi, şi la punctele de trecere a frontierei menţionate mai sus”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Cum funcționează noul sistem

Sistemul EES înlocuiește treptat ștampila aplicată manual în pașaport, printr-un proces automatizat de înregistrare a intrărilor și ieșirilor din țară.

La prima intrare în România, sistemul colectează date biometrice — imagine facială și patru amprente digitale — care sunt ulterior folosite pentru identificare automată la trecerile viitoare ale frontierei.

Pe durata unei perioade de tranziție de aproximativ șase luni, pașapoartele vor continua totuși să fie ștampilate manual, în paralel cu sistemul digital.

Cine intră sub incidența sistemului

EES se aplică cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează șederi de scurtă durată, de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

„Pentru fiecare cetăţean non-UE care intră în ţara noastră prin punctele deja operaţionalizate, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi/sau biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii legale”, precizează Poliția de Frontieră.

Excepțiile de la prelevarea amprentelor

Amprentarea nu se aplică:

copiilor sub 12 ani,

persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă,

deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată emise de un stat membru al UE.

