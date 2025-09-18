Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a cerut liste cu angajaţii care au participat la protestele spontane din 15 septembrie 2025, într-o acţiune pe care o califică drept „intimidare şi hărţuire”.

Într-un comunicat, sindicatul susţine că Jurca, „un personaj promovat politic cu ambiţii de inchizitor”, a cerut oficial identificarea persoanelor care au protestat spontan, comparând această cerere cu „practici de poliţie politică”.

Organizaţia sindicalică precizează că nu a existat o grevă organizată şi nici o manifestaţie oficială a aparatului de lucru al Guvernului, ci „o reacţie firească, individuală şi spontană a unor salariaţi nemulţumiţi de lipsa de dialog social real”.

Sindicatul avertizează că, potrivit legislaţiei muncii, niciun angajat nu poate fi sancţionat pentru exprimarea unei opinii sau pentru participarea la acţiuni spontane de protest, calificând solicitarea şefului Cancelariei drept „o ingerinţă nelegală” şi „o tentativă de reducere la tăcere”.

Sindicatul îl acuză pe Jurca de folosirea metodelor vechi ale Securităţii

Comunicatul se încheie cu un mesaj tranşant către Mihai Jurca: „Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajaţii nu sunt carne de tun pentru ambiţiile şi metodele sale de forţă”, făcând referire la trecutul comunist şi la „metodele vechi ale Securităţii”.

„Nu vom permite transformarea Cancelariei Prim-Ministrului într-un instrument politic de control şi frică al unui personaj venit să dea lecţii de disciplină la Bucureşti, unde democraţia e redusă la adrese birocratice, iar drepturile fundamentale devin hârtii care încurcă! România a mai trăit epoca fricii şi a turnătoriilor. Nu vom repeta scenariul pentru ambiţiile politice ale unui manager promovat de la Oradea la Bucureşti, pe banii şi demnitatea tuturor. Mihai Jurca trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. Sindicatele apără oameni. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securităţii, să şi le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei Prim-Ministrului sau în mapa şefului Cancelariei Prim-Ministrului!”, se arată în comunicat.

