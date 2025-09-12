De către

Misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de Joong Shik Kang și-a prezentat vineri concluziile vizitei efectuate la București, după consultările cu autoritățile române.

Echipa FMI a evaluat evoluțiile economice din perioada 3–12 septembrie 2025 și a avut întâlniri cu oficiali ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, alte agenții guvernamentale, precum și cu reprezentanți ai mediului privat și ai organizațiilor neguvernamentale.

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu delegația FMI la Palatul Victoria, discuțiile concentrându-se pe situația economică, reformele fiscale și prioritățile investițiilor publice.

Potrivit Guvernului, „reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern, considerându-le esențiale pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea încrederii investitorilor”.

De asemenea, experții Fondului au apreciat „eforturile de stabilizare a finanțelor publice și angajamentul pentru continuarea reformelor structurale”.

Previziuni de creștere modestă

„Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În același timp, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat menținerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului”, se arată în comunicat.

FMI a recomandat și prioritizarea etapizată a proiectelor de investiții pentru finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Experții au remarcat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung”, se mai menționează.

România, în continuare sub supravegherea Articolului IV

Consultările pe baza Articolului IV reprezintă un exercițiu anual de supraveghere obligatoriu pentru toate statele membre.

Scopul este de a analiza situația financiară și economică la nivel național și de a formula recomandări privind politicile monetare, fiscale și economice pentru asigurarea stabilității și a unei evoluții pozitive a economiei.

În prezent, România nu are un acord de finanțare activ cu FMI, însă instituția evaluează anual situația economică a țării. În februarie 2025, o altă misiune condusă de Joong Shik Kang a vizitat Bucureștiul.

Revizuirea estimărilor de creștere

Fondul Monetar Internațional a redus previziunile de creștere economică pentru 2025 de la 3,3% la 1,6%, potrivit raportului „World Economic Outlook” publicat în aprilie 2025.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.