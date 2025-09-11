Simona Radiș, plină de încredere înainte de Mondiale! România merge la Shanghai să dea tot ce are mai bun

Lotul de canotaj al României promite să abordeze cu maximă ambiție Campionatele Mondiale de la Shanghai.

Dubla campioană olimpică Simona Radiș a transmis un mesaj clar înaintea Campionatelor Mondiale de canotaj, programate între 21 și 28 septembrie la Shanghai. Sportiva va concura în proba de dublu rame alături de Magdalena Rusu și spune că România este pregătită pentru un nou test important.

„Mergem la Shanghai să dăm tot ce avem mai bun. Suntem pregătiți și îi invităm pe români să stea cu ochii pe noi și pe rezultatele noastre, care cu siguranță vor veni. Eu și Magda suntem foarte încrezătoare și suntem convinse că vom da maximum și că vom fi mulțumite când vom trece linia de sosire.”

Radiș a subliniat că ediția din acest an este una cu totul specială:

„De abia aștept să ajung în China și să înceapă competiția pentru că a fost un an lung și de abia aștept să îl închei. Mondialele sunt foarte importante și neașteptat de grele. Tocmai s-a anunțat că s-a bătut recordul privind numărul de echipaje înscrise. Nimeni nu se aștepta ca în acest an să concureze atât de multe echipe, pentru că e primul Mondial după Jocurile Olimpice. E o surpriză pentru toți. Va fi un concurs cu foarte multe echipe și mulți sportivi valoroși. Iar asta ne va arăta adevărata valoare. Nu va fi ușor să câștigăm, dar e bine să testăm forțele.”

„Va fi o surpriză pentru toată lumea”

Și Maria Lehaci, componentă a echipajului de 8+1 al României, a vorbit despre competiția din China, unde s-au înregistrat numeroase schimbări în componența echipajelor:

„Ne dorim să facem cele mai bune curse la aceste Campionate Mondiale. Suntem nerăbdători să concurăm împotriva celorlalte țări pentru că și la ei, ca și la noi, au apărut modificări în componența bărcilor. Așa că va fi o surpriză pentru toată lumea.”

Campionatele Mondiale de la Shanghai vor aduce și o premieră istorică: pentru prima dată vor fi incluse probe mixte la dublu vâsle și 8+1. România, una dintre cele mai puternice națiuni din canotajul mondial, își propune să confirme încă o dată prin medalii și curse de referință.

