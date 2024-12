Simona Halep ratează Australian Open din cauza problemelor medicale! „Un regres nefericit”

Simona Halep, una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România, și-a amânat debutul în sezonul 2025 din cauza unor probleme persistente la genunchi și umăr.

Sportiva de 33 de ani a anunțat că nu va putea onora wildcardurile primite pentru turneele de la Auckland și Australian Open, urmând să revină în circuit la Transylvania Open, competiție ce va avea loc în luna februarie, la Cluj.

Problemele medicale amână revenirea Simonei Halep

Halep părea pregătită să revină în circuitul WTA, după ce a fost limitată la doar patru turnee în 2024, ca urmare a accidentărilor și a revenirii din suspendarea pentru dopaj. Românca impresionase recent la World Tennis League, unde a obținut o victorie în fața liderului mondial Iga Swiatek, lăsând impresia că este gata să revină la cel mai înalt nivel.

Cu toate acestea, durerile resimțite la genunchi și umăr au forțat-o să ia o pauză suplimentară. Americanii de la tennisworldusa.org au catalogat situația drept „un regres nefericit” pentru sportiva româncă, subliniind că problemele medicale reprezintă un obstacol major în tentativa acesteia de a reveni în topul mondial.

„Simona Halep a suferit un regres foarte nefericit la începutul sezonului 2025, întrucât românca nu va putea juca la Auckland și Australian Open. Fosta număr 1 mondial a fost limitată de accidentări și va mai avea nevoie de timp pentru recuperare”, au scris jurnaliștii americani.

Anunțul Simonei Halep și planurile pentru 2025

Într-un mesaj postat pe Instagram, Halep a explicat motivele din spatele deciziei de a amâna debutul sezonului și a confirmat participarea la Transylvania Open, turneu programat între 3 și 9 februarie.

„Din nefericire, am simțit din nou dureri la umăr și genunchi după ce am jucat la Abu Dhabi. După ce am discutat cu echipa mea, am decis să amânăm startul sezonului. Nu este ce mi-am dorit, dar mă voi concentra pe odihnă și recuperare”, a transmis Halep.

Transylvania Open, turneu de categorie WTA 250, este o competiție specială pentru jucătoarele din România, iar fanii sunt nerăbdători să o vadă pe Halep evoluând din nou în fața publicului local. Cu toate acestea, sportiva va trebui să depășească obstacolele medicale pentru a-și redobândi forma de altădată.

