Sfârșit unei ere! Windows 10 ajunge oficial la sfârșitul suportului

Marți, 14 octombrie 2025, Microsoft a tras linie peste un capitol major din istoria calculatoarelor personale: Windows 10, sistemul de operare care a alimentat milioane de desktopuri din 2015, ajunge oficial la sfârșitul vieții (End of Life). De acum înainte, Windows 10 nu va mai primi actualizări de funcționalitate, îmbunătățiri obișnuite sau suport tehnic general din partea companiei.

Sfârșit pentru Windows 10

Deși dispozitivele existente vor continua să pornească și să ruleze software-ul deja instalat, fluxul constant de patch-uri de securitate și noi funcționalități va înceta, iar riscurile pentru utilizatori vor crește treptat. Pentru majoritatea gospodăriilor, școlilor și micilor afaceri, schimbarea va fi inițial aproape invizibilă, dar impactul devine tot mai semnificativ pe termen lung.

Programul Extended Security Updates: soluție temporară

Pentru a atenua tranziția, Microsoft oferă programul Extended Security Updates (ESU). Prin acesta, dispozitivele eligibile pot primi patch-uri de securitate critice și importante pentru o perioadă limitată după încetarea suportului.

Important de reținut: ESU nu aduce funcționalități noi și nici corecții non-securitate. În Spațiul Economic European, pachetele ESU sunt gratuite timp de un an, dar utilizatorii trebuie să fie conectați cu un cont Microsoft.

Programul ESU oferă timp prețios pentru migrări complexe, însă este o soluție temporară, iar dependența pe termen lung poate expune sistemele la componente necompatibile și vulnerabilități crescute.

CITEȘTE ȘI – Google ar putea fi obligată să modifice motorul de căutare în Marea Britanie, după o decizie istorică a autorităților de reglementare

Opțiuni pentru utilizatori și organizații

După încetarea suportului, utilizatorii se confruntă cu mai multe opțiuni:

Upgrade la Windows 11 – cea mai logică alegere pentru utilizatorii de acasă, care readuce suport complet, actualizări regulate și îmbunătățiri.

– cea mai logică alegere pentru utilizatorii de acasă, care readuce suport complet, actualizări regulate și îmbunătățiri. Extinderea ESU – pentru organizațiile cu echipamente mai vechi sau tranziții complexe.

– pentru organizațiile cu echipamente mai vechi sau tranziții complexe. Înlocuirea dispozitivelor – pentru utilizatorii individuali care doresc să evite riscurile de securitate.

– pentru utilizatorii individuali care doresc să evite riscurile de securitate. Migrarea către alte sisteme – macOS sau Linux pot fi alternative viabile, în funcție de nevoi.

Specialiștii în securitate recomandă backup regulat, actualizarea programelor antivirus și evitarea comportamentului riscant online dacă rămâneți pe Windows 10.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.