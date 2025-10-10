Google ar putea fi obligată să modifice motorul de căutare în Marea Britanie, după o decizie istorică a autorităților de reglementare

Gigantul tehnologic Google ar putea fi nevoit să facă modificări importante în Marea Britanie pentru a le oferi utilizatorilor mai multă libertate de alegere în privința motorului de căutare, în urma unei decizii majore luate de Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA).

Regulatorul britanic a desemnat compania cu „statut de piață strategică”, în baza unei noi legi intrate în vigoare la începutul acestui an. Deși această decizie nu presupune, deocamdată, constatarea unor abuzuri, ea deschide calea pentru „intervenții țintite și proporționale” menite să stimuleze concurența.

CMA a subliniat că dominația Google pe piața britanică este incontestabilă: peste 90% dintre căutările online din Regat sunt efectuate prin platforma sa. „Google deține o poziție strategică în sectorul căutărilor online și al publicității asociate”, a declarat Will Hayter, directorul pentru piețe digitale din cadrul CMA.

Posibile măsuri: ecrane de alegere și reguli de transparență

Autoritatea britanică a publicat anterior un „plan de acțiune” cu măsuri posibile, în cazul în care dominația Google ar fi confirmată oficial. Printre acestea se numără:

introducerea unor „ecrane de alegere” care să permită utilizatorilor selectarea unui alt motor de căutare implicit;

care să permită utilizatorilor selectarea unui alt motor de căutare implicit; oferirea unui control mai mare editorilor de conținut asupra modului în care materialele lor sunt utilizate în rezultatele de căutare;

asupra modului în care materialele lor sunt utilizate în rezultatele de căutare; stabilirea unor principii clare de echitate privind clasificarea site-urilor în rezultate;

privind clasificarea site-urilor în rezultate; crearea unui mecanism eficient de soluționare a plângerilor pentru companiile nemulțumite de modul în care sunt afișate.

CMA urmează să lanseze o consultare publică privind posibilele intervenții în a doua parte a anului 2025.

Google a reacționat rapid la decizia CMA, avertizând că eventualele măsuri ar putea „îngrădi inovația și creșterea economică” în Marea Britanie.

„Companiile și consumatorii britanici au fost adesea primii care au beneficiat de inovațiile noastre, cu luni înaintea restului Europei. În 2023, contribuția Google Search la economia britanică a fost de 118 miliarde de lire sterline”, a declarat Oliver Bethell, directorul departamentului de concurență al companiei.

Bethell a adăugat că restricțiile propuse ar putea întârzia lansarea unor produse noi, într-o perioadă în care inteligența artificială transformă rapid industria.

