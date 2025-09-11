Serbia riscă o amendă usturătoare după meciul cu Anglia! UEFA investighează incidentele cu lasere

Partida de la Belgrad, câștigată de englezi cu 5-0, a fost întreruptă după ce un jucător a fost vizat de un laser din tribune.

Naționala Serbiei se află din nou sub lupa UEFA după incidentele din meciul cu Anglia, pierdut cu 0-5 la Belgrad. Arbitrul francez Clement Turpin a fost nevoit să oprească jocul în momentul în care un laser a fost îndreptat spre ochii lui Ezri Konsa, fundașul englez care marcase deja un gol și se afla într-o acțiune periculoasă.

„Utilizarea laserului este periculoasă și inacceptabilă”

Kit Hackett, fost arbitru FIFA, este convins că UEFA va sancționa Serbia pentru comportamentul suporterilor:

„Utilizarea laserului este periculoasă și inacceptabilă. Turpin este un arbitru foarte experimentat și cu siguranță a fost informat despre toate. Observatorul meciului a cerut trimiterea unui avertisment, iar cazul va fi raportat autorităților competente, iar Serbia va fi sancționată cu o amendă financiară mare.”

Acest nou episod negativ se adaugă la o listă lungă de probleme. În ultimii cinci ani, Federația Sârbă de Fotbal (FSS) a plătit amenzi în valoare de 700.000 de euro pentru comportament discriminatoriu și utilizarea obiectelor interzise în tribune.

Apelul disperat al Federației Sârbe

Branko Radujko, secretarul general al FSS, a transmis un mesaj public suporterilor, în încercarea de a evita sancțiuni mai grave din partea UEFA:

„Suntem încă sub supraveghere specială a UEFA. Orice reacție nepotrivită, insultă sau incident ne poate costa scump pe drumul spre Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada – inclusiv posibilitatea de a juca meciul decisiv împotriva Albaniei cu porțile închise. De aceea vă rog sincer și serios: să susținem echipa din toată inima, dar să o facem corect. Putem fi zgomotoși, dar și demni. Suportul nostru să fie o sursă de putere, nu un risc pentru echipa națională.”

UEFA urmează să analizeze raportul oficialilor de joc și să stabilească sancțiunea finală, care ar putea fi una consistentă financiar, dar și cu impact direct asupra participării Serbiei în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

