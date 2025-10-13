Șeful serviciilor secrete germane afirmă că Rusia nu se va feri de o confruntare militară

Șeful serviciilor de informații externe germane, Martin Jaeger, a avertizat luni că Rusia reprezintă o amenințare directă și că actuala „pace rece” cu Uniunea Europeană se poate transforma în orice moment într-o „confruntare aprinsă”, notează AFP.

Rusia nu se va feri de o confruntare militară

În cadrul unei sesiuni publice cu parlamentari la Berlin, Jaeger, care a preluat funcția luna trecută, a declarat că Rusia este hotărâtă să-și extindă „sfera de influență mai la vest, în Europa”, adăugând că, pentru atingerea acestui scop, „nu se va feri de o confruntare militară directă cu NATO, dacă va fi necesar”.

Jaeger a subliniat că Germania este „ținta numărul unu a Rusiei în Europa”, fiind cea mai mare țară din UE și având un rol „lider în sprijinirea Ucrainei”. Avertismentele vin după o serie de incidente recente, inclusiv incursiuni cu drone rusești în Polonia și încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane militare rusești.

În Germania, autoritățile suspectează Rusia că se află în spatele unor atacuri cu drone care au blocat traficul aerian la aeroportul din München, precum și a campaniilor de sabotaj și dezinformare.

Șeful serviciilor de informații interne germane, Sinan Selen, a atras atenția asupra „amenințării hibride” pe care Rusia o reprezintă pentru Germania și aliații săi europeni, explicând că serviciile rusești ajustează constant nivelul de escaladare al activităților lor pentru a slăbi democrațiile liberale.

Jaeger a adăugat că se observă o creștere clară a tentativelor puterilor străine de a influența politica internă și deciziile guvernamentale din Germania, însă operațiunile spionilor ruși sunt desfășurate astfel încât să fie foarte greu de urmărit și de atribuit.

