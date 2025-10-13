Liderul de la Kiev spune că, dacă va primi rachete Tomahawk de la SUA, acestea vor fi folosite exclusiv pentru ținte militare. Putin avertizează că o astfel de decizie ar marca „o nouă etapă de escaladare”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, dacă Statele Unite vor furniza Kievului rachete Tomahawk, acestea vor fi utilizate doar împotriva țintelor militare și nu vor viza civilii ruși, transmite Reuters.

„Nu i-am atacat niciodată pe civilii lor. Aceasta este marea diferenţă între Ucraina şi Rusia”, a spus Zelenski în cadrul emisiunii Sunday Briefing de la Fox News.

„De aceea, dacă vorbim despre (rachete) cu rază lungă, vorbim doar despre obiective militare”, a subliniat el.

Declarațiile au fost înregistrate sâmbătă și difuzate duminică, la scurt timp după cea de-a doua rundă de discuții în două zile cu președintele american Donald Trump. Zelenski a precizat că negocierile privind obținerea rachetelor Tomahawk sunt încă în desfășurare.

Trump cere garanții: „Nu vreau să contribui la escaladarea războiului”

Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a declarat că nu va aproba transferul de rachete Tomahawk către Ucraina fără o clarificare asupra modului în care acestea vor fi folosite.

Zelenski a confirmat că încă încearcă să-l convingă pe liderul american să aprobe acordul.

„Ne bazăm pe astfel de decizii, dar vom vedea”, a spus el.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 2.500 km, fiind capabile să lovească adânc în teritoriul rus — inclusiv capitala Moscova.

Reacția Kremlinului: „O nouă etapă de escaladare”

Rusia a avertizat că orice livrare de rachete Tomahawk către Ucraina ar fi privită drept o implicare directă a SUA în conflict.

Președintele Vladimir Putin a declarat recent că este „imposibil” să fie folosite aceste arme fără participarea militarilor americani, avertizând că o asemenea decizie ar declanșa „o nouă etapă calitativă de escaladare” a războiului.

În replică, Zelenski a spus, într-un mesaj adresat ucrainenilor, că reacțiile nervoase ale Rusiei confirmă eficiența demersurilor Kievului.

„Vedem şi auzim că Rusia se teme că americanii ar putea să ne ofere Tomahawk-uri; acest tip de presiune ar putea funcţiona pentru pace”, a afirmat președintele ucrainean.

Un conflict care rescrie echilibrul de putere în Europa

Războiul din Ucraina, început în 2022, rămâne cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial. Kremlinul susține că luptă împotriva influenței Occidentului, pe care îl acuză că a „umilit” Rusia prin extinderea NATO.

În schimb, Ucraina și aliații săi consideră invazia o acțiune de tip imperialist, menită să distrugă independența unei națiuni suverane.

Occidentul continuă să sprijine Kievul, însă livrarea de armament avansat, precum Tomahawk-urile, rămâne o linie sensibilă în relațiile internaționale.

