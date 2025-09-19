Șeful MI6: „Nu există nicio dovadă că Putin vrea pace în Ucraina”

Șeful Serviciului Secret de Informații Externe al Marii Britanii (MI6), Sir Richard Moore, a declarat vineri că nu există „absolut nicio dovadă” că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi dispus să negocieze pacea în Ucraina. Afirmația a fost făcută la Istanbul, în cadrul ultimului său discurs public înainte de a-și încheia mandatul la conducerea agenției, la sfârșitul lunii septembrie.

Putin ne duce cu vorba. El încearcă să-și impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși. A mușcat mai mult decât poate înghiți. A crezut că va obține o victorie ușoară, dar a subestimat puterea și determinarea ucrainenilor, a declarat Moore.

Oficialul britanic a subliniat că invazia Rusiei din februarie 2022, care a provocat zeci de mii de morți și continuă în estul Ucrainei, a avut efectul opus planurilor Kremlinului: a întărit identitatea națională ucraineană, a accelerat apropierea Kievului de Occident și a determinat Suedia și Finlanda să se alăture NATO.

Putin încearcă să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă. Dar minte – minte lumea, își minte poporul și, poate, chiar pe el însuși. Își ipotechează viitorul țării pentru propriul său ego și o versiune distorsionată a istoriei, a adăugat Moore.

Fost ambasador britanic la Ankara, Moore a avertizat că războiul declanșat de Kremlin grăbește de fapt declinul Rusiei. Puteri mai mari decât Rusia au eșuat în a subjuga state mai mici decât Ucraina, a punctat acesta.

Analiștii consideră că Putin mizează pe un război de uzură, sperând să obosească sprijinul politic și militar al Occidentului pentru Kiev. Între timp, Ucraina accelerează cooperarea în domeniul apărării și caută investiții masive pentru industria sa de armament, încercând să facă față unei confruntări pe termen lung.

