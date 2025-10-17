Acuzațiile din dosar sunt de abuz în serviciu, uzurpare de calități oficiale și complicitate la abuz în serviciu

Generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, a fost pusă sub control judiciar de procurorii DNA, fiind acuzată de abuz în serviciu, uzurpare de calități oficiale și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii au stabilit o cauțiune de un milion de lei și i-au interzis să mai ocupe o funcție de conducere, similară celei din care ar fi comis faptele.

Măsura a fost luată, după o serie de percheziții efectuate joi dimineață la 19 adrese din București și Ilfov, inclusiv la sediul Spitalului Militar Central. Anchetatorii investighează fapte presupus comise în perioada 2020–2023, vizând modul în care au fost făcute angajările și plățile în cadrul unității medicale și în proiecte finanțate din fonduri europene.

Potrivit surselor judiciare, prima acuzație formulată de procurori este uzurparea funcției. În octombrie 2020, Ioniță-Radu ar fi semnat un document în locul ministrului Apărării, ordonatorul principal de credite, și ar fi aprobat ulterior posturi care nu existau în organigrama spitalului, de competența Statului Major al Apărării.

A doua acuzație se referă la abuzul în serviciu comis în mod repetat între februarie 2021 și decembrie 2023. În acest interval, generalul ar fi permis cumulul ilegal de funcții, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, încălcând reglementările interne. 18 angajați ar fi fost astfel plătiți pentru posturi incompatibile, prejudiciul estimat, ridicându-se la aproape opt milioane de lei.

De asemenea, Florentina Ioniță-Radu este suspectată că l-ar fi ajutat pe colonelul Constantin Ștefani, medic militar, să obțină venituri suplimentare dintr-un proiect european, semnând documente care i-au permis acestuia să-și încaseze salariul de director științific. În total, colonelul ar fi primit peste 370.000 de lei în mod necuvenit.

Procurorii DNA au anunțat oficial că mai multe cadre militare sunt vizate în anchetă, printre care actuali și foști angajați ai Spitalului Militar. Aceștia ar fi beneficiat de plăți nelegale, pontaje fictive și venituri duble din proiecte finanțate cu fonduri europene.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat că era informat din vară despre suspiciunile de corupție care planează asupra conducerii spitalului, motiv pentru care nu a mai prelungit mandatul generalului Ioniță-Radu, ce urmează să se încheie la sfârșitul lunii octombrie. El a precizat că aceasta îndeplinește de doi ani condițiile de pensionare, iar documentele pentru trecerea în rezervă au fost deja înaintate.

Conducerea Spitalului Militar va fi preluată temporar de locțiitorul comandantului, până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Florentina Ioniță-Radu conduce unitatea din 2014 și este medic primar în medicină internă și gastroenterologie, doctor în științe medicale.

