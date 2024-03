Șefa Anticorupției din Republica Moldova s-a întâlnit cu procurorul-șef al DNA

Veronica Dragalin, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova, s-a întâlnit, la București, cu procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag.

Întâlnirea s-a desfășurat la sediul DNA la data de 19 martie 2024.

Potrivit unui comunicat al DNA, discuțiile au vizat îmbunătățirea și extinderea cooperării interinstituționale în domeniul combaterii corupției la nivel înalt dintre DNA și Procuratura Anticorupție, precum și susținerea componentei de investigație penală și de preluare a celor mai bune practici din activitatea de urmărire penală a procurorilor anticorupție din cadrul DNA.

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a subliniat că „expertiza DNA în combaterea corupției la nivel înalt este recunoscută pe plan internațional, România fiind un exemplu de bune practici la acest capitol. Cooperarea cu Republica Moldova, împărtășirea experiențelor de succes, dar și a provocărilor cu care ne-am confruntat în cei 20 de ani, sunt esențiale pentru ca Parchetul Anticorupție de la Chișinău să poată să se dezvolte și să-și îndeplinească misiunea.

Republica Moldova este la momentul deschiderii negocierilor în vederea aderării la Uniunea Europeană, iar justiția și combaterea marii corupții sunt elemente cheie fără de care nu se poate concepe un traseu european”.

Șeful DNA a amintit că procurorii din Republica Moldova beneficiază și de expertiza unor magistrați din România, care acum sunt experți internaționali.

Vizita de studiu a reprezentanților Procuraturii Anticorupție a Republicii Moldova la Direcția Națională Anticorupție din România se desfășoară în perioada 20-22 martie 2024, în cadrul Proiectului de Reformă a Justiției și Combatere a Corupției (JARA), finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Delegația din Republica Moldova este compusă din 10 procurori și este însoțită de experții internaționali Claudiu Dumitrescu și Codruț Olaru.

Veronica Dragalin este fiica unor emigranți din Republica Moldova care au plecat în Statele Unite. La momentul plecării în America, Veronica Dragalin avea doar 11 ani. În SUA, Veronica Dragalin a obținut titlul de Doctor of Law la University of Virginia School of Law.

