Scurgere de informații înainte de lansare. Specificațiile iPhone 17 au ajuns pe internet

La doar două zile înainte ca Apple să dezvăluie oficial iPhone 17, un operator de telefonie din Coreea de Sud pare să fi scăpat specificațiile noilor modele, inclusiv detalii despre suportul video 8K pentru modelele Pro și informații despre iPhone 17 Air.

Imaginile distribuite pe X de leakerul @Jukanlosreve arată foi tehnice folosite intern de rețelele mobile din Coreea de Sud. Aceste documente includ atât specificațiile principale pentru cele patru modele de iPhone 17, cât și o comparație între iPhone 17 Air și Samsung S25 Edge.

Se pare că modelele Pro vor folosi chipul A19 Pro și 12GB memorie RAM, în timp ce iPhone 17 standard și Air vor folosi A19 cu 8GB RAM. Ecranele vor măsura 6,3 inch pentru iPhone 17 și iPhone 17 Pro, 6,6 inch pentru Air, iar Pro Max rămâne cel mai mare, cu 6,9 inch.

Camerele principale vor fi, conform scurgerii, două pentru iPhone 17, cu senzor de 48MP și unul de 12MP. Modelul Air va avea o singură cameră de 48MP, capabilă de filmare 4K. Modelele Pro vor folosi senzori de 48MP și vor permite filmare la rezoluție 8K.

Capacitatea bateriilor va varia între 2.800mAh pentru Air și 6.000mAh pentru Pro Max, iar spațiul de stocare va începe de la 128GB pentru iPhone 17 și Air, urcând până la 1TB pentru modelele Pro și Pro Max.

Deși specificațiile sunt în mare parte conforme cu zvonurile recente, scurgerea ridică semne de întrebare, deoarece operatorii nu sunt, de obicei, informați înaintea lansărilor Apple. Foile tehnice interne sunt adesea pregătite pe baza zvonurilor și ajustate ulterior, înainte ca detaliile oficiale să fie publicate la eveniment.

Aceasta scurgere oferă o privire detaliată asupra noutăților pe care Apple le va prezenta oficial în doar câteva zile, iar fanii tehnologiei sunt cu siguranță în alertă.

