Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni că a primit din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care aceasta le solicită statelor membre ale UE fonduri suplimentare pentru Ucraina, potrivit agenției MTI, potrivit AA.

‘Noi nu ne vom arunca banii pe apa sâmbetei’, a promis Orban într-un mesaj video pe Facebook. Conform premierului ungar, scrisoarea semnalează că suma necesară finanțării Ucrainei este semnificativă. ‘Iar în această scrisoare ea ne cere bani. Președinta (Comisiei Europene, n.red.) le cere statelor membre bani’, a afirmat el.

‘Eu încerc să-mi stăpânesc primele mele instincte, astfel încât să pot scrie o scrisoare (de răspuns, n.red.) politicoasă, întrucât este cu adevărat șocant faptul că, în timp ce a ieșit la lumină că mafia de război din Ucraina fură banii europenilor – numai Dumnezeu știe exact unde sunt -, în loc să dispună un audit sau să suspende noi plăți, președinta Comisiei sugerează să trimitem încă și mai mulți bani’, mai spune Orban în mesajul său.

Orban face comparație cu alcoolicii când vorbește de Ucraina

Aceasta ‘este ca și cum ai încerca să vindeci un alcoolic de băutură trimițându-i încă o ladă de vodcă’, remarcă premierul ungar.

De când Rusia a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, Uniunea Europeană a oferit Kievului ajutoare financiare, militare și umanitare care însumează până la ora actuală aproximativ 178 de miliarde de euro.

Ursula von der Leyen a anunțat joia trecută în Parlamentul European că UE a eliberat o nouă tranșă de ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de circa șase miliarde de euro.

