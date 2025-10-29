Schimbare majoră la CFR Cluj! Daniel Pancu este alesul lui Nelu Varga pentru banca tehnică

Patronul ardelenilor a confirmat că fostul selecționer al naționalei U21 este aproape de a semna, urmând să preia echipa aflată într-o situație critică în Superligă.

CFR Cluj este foarte aproape de o nouă schimbare pe banca tehnică. Patronul clubului, Nelu Varga, a anunțat că Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al reprezentativei U21 a României, urmează să fie numit antrenor principal, dacă toate detaliile discutate la telefon vor fi confirmate în scris.

Decizia vine după demiterea lui Andrea Mandorlini, care a părăsit echipa în urma eșecului cu Petrolul Ploiești (0-1). Mandorlini a rezistat doar nouă meciuri pe banca „feroviarilor”, perioadă în care a înregistrat două victorii, cinci remize și două înfrângeri.

„Dacă tot ce am discutat la telefon cu Daniel Pancu este în regulă și va fi pus pe hârtie, atunci va fi noul antrenor al CFR-ului”, a declarat Nelu Varga pentru Fanatik.

CFR Cluj traversează unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani. După 14 etape, echipa este pe locul 13 în Superligă, cu doar 13 puncte, la șase distanță de ultimul loc care asigură prezența în play-off. În ultimul meci, pierdut 0-2 cu Farul Constanța, formația a fost condusă temporar de cuplul de secunzi Ovidiu Hoban – Laurențiu Rus.

Pancu revine în antrenorat după trei luni

Daniel Pancu este liber de contract din vară, după ce și-a încheiat mandatul la naționala de tineret. Tehnicianul a stat doi ani pe banca României U21, reușind să califice echipa la Campionatul European din 2025, dar fără rezultate notabile la turneul final.

În grupa din care au făcut parte Spania, Italia și Slovacia, România nu a obținut niciun punct. Pancu anunțase încă din timpul competiției că nu va continua la echipa națională: „Va fi cu siguranță altcineva în locul meu. Contractul meu se încheie pe 30 iunie”, declara el după înfrângerea cu Spania, scor 1-3.

Fostul atacant al Rapidului a mai antrenat de-a lungul carierei sale doar două echipe de club: Rapid București (2018–2020), în perioada de reconstrucție din Liga 2, și Poli Iași (2020), experiență încheiată după câteva luni.

Dacă semnătura se va concretiza, Pancu ar putea debuta pe banca CFR-ului chiar vineri, în deplasarea de la Dinamo București. Obiectivul imediat al său ar fi scoaterea echipei din zona periculoasă a clasamentului și relansarea luptei pentru play-off, un obiectiv minim pentru vicecampioana României.

Varga a vrut revenirea lui Dan Petrescu, dar negocierile au eșuat

Înainte de a-l contacta pe Pancu, conducerea clubului din Gruia a încercat să-l readucă pe Dan Petrescu, antrenorul care a marcat cea mai prolifică perioadă din istoria recentă a echipei. Totuși, discuțiile nu au dus la un acord, iar Varga a decis să opteze pentru o soluție românească tânără și motivată.

„Am discutat cu Petrescu, dar în acest moment era greu să se întoarcă. Vom merge pe mâna lui Pancu, un antrenor cu personalitate, care știe ce înseamnă să construiești o echipă puternică”, a mai spus patronul CFR-ului pentru presa sportivă.

CFR Cluj are de disputat o serie dificilă de meciuri în următoarea lună, iar Nelu Varga speră ca instalarea lui Pancu să aducă un șoc pozitiv într-un moment critic pentru clubul din Gruia.

