Scandal la Rapid! Florin Manea, atac dur la adresa lui Alexandru Dobre: „Să își caute echipă cât mai repede! La revedere!”

Căpitanul giuleștenilor a intrat în conflict cu un grup de suporteri, iar impresarul Florin Manea susține că fotbalistul nu mai are viitor la Rapid.

Tensiunile de la Rapid, apărute după eșecul cu Hermannstadt (1-2), continuă să facă valuri. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul echipei, a avut un schimb dur de replici cu un grup de suporteri din peluză, iar Florin Manea (45 de ani), impresar și fan declarat al giuleștenilor, a reacționat vehement.

„Eu unul sunt șocat și nu pot să înțeleg ce a avut în cap acest Alex Dobre. Bă, băiatule, tu realizezi la ce echipă joci? (…) Nu ai nici un an în tricoul Rapidului și ai tu tupeul să îi cerți pe suporteri? (…) Orice ar face suporterii, nu te apuci tu să te iei cu suporterii. Bagă capul în pământ, suportă înjurăturile, și du-te, bă, băiete la vestiar! (…) Ce sfat să îi dau pentru împăcare? La revedere! După părerea mea el trebuie să își caute echipă și să își vadă de drum.” – Florin Manea, pentru prosport.ro.

Impresarul a adăugat că la Rapid relația cu galeria este una specială și că orice conflict cu suporterii înseamnă automat pierderea sprijinului: „O să vedeți ce viață va avea de acum Alex Dobre în Giulești. Altă dată să te interesezi pe la ce echipe te duci ca să știi în ce case intri să joci.”

Angelescu îl apără pe căpitan

În timp ce Manea a cerut plecarea lui Dobre, acționarul minoritar Victor Angelescu a avut o poziție diferită, considerând că jucătorul a fost atacat pe nedrept:

„Nu am vorbit cu Dobre, dar sunt de partea lui. Nu aș vrea să generalizez că galeria Rapidului l-a înjurat, sunt câțiva indivizi care l-au înjurat, care nu sunt suporteri. (…) Să înjuri căpitanul echipei nu e normal, putea fi și altcineva, nu e normal, nu pot să înțeleg, e căpitanul nostru. Sunt convins, avem informații, că nu sunt fanii Rapidului, sunt 4-5 indivizi care nu sunt fanii echipei.”

Scandalul vine în contextul în care Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, după 9 etape fără eșec.

