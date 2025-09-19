Dosarul vizează mai multe persoane, de la membri ai Consiliului de Administrație și angajați ai companiei, până la reprezentanți ai unei firme de resurse umane

Directorul interimar al Companiei de Apă Brașov, Liviu Cocoș, a fost reținut de procurorii DNA sub acuzațiile de cumpărare de influență și dare de mită. Dosarul vizează mai multe persoane, de la membri ai Consiliului de Administrație și angajați ai companiei, până la reprezentanți ai unei firme de resurse umane, care ar fi contribuit la manipularea procedurii de selecție pentru funcția de director general, scrie News.ro.

Potrivit anchetatorilor, Cocoș ar fi promis contracte viitoare unui expert independent, în schimbul desemnării sale la conducerea companiei. De asemenea, ar fi oferit beneficii ilegale unor membri ai Consiliului de Administrație, printre care angajări aranjate și funcții create special, pentru a-i asigura sprijinul.

Pe lângă Cocoș, în dosar apar numele Florianei Carmen Țop Ferghete, președinta CA, a lui Liviu Dragomir, reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, dar și alți funcționari și reprezentanți ai firmei Ewora Resurse Umane.

Reținerea directorului interimar survine la scurt timp, după ce DNA a efectuat percheziții în Brașov și Galați, vizând atât sediul companiei, cât și locuințele unor persoane suspectate de implicare în afacerea de corupție. Anchetatorii investighează fapte petrecute între 2024 și 2025, într-o schemă de influență care ar fi fost orchestrată pentru a controla conducerea Companiei de Apă Brașov.

