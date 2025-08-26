Scandal în SUA: Robert F. Kennedy Jr. cere retragerea unui studiu despre siguranța vaccinurilor, dar revista medicală refuză

Secretarul pentru Sănătate al Statelor Unite, Robert F. Kennedy Jr., a cerut retragerea unui studiu danez publicat în Annals of Internal Medicine care concluzionează că aluminiul din vaccinuri nu are legătură cu apariția unor boli cronice la copii. Este o mișcare neobișnuită pentru un oficial de rang înalt, întrucât demnitarii publici intervin extrem de rar în procesul editorial al revistelor științifice.

Robert F. Kennedy Jr. cere retragerea unui studiu despre siguranța vaccinurilor

Studiul contestat este unul dintre cele mai ample realizate vreodată pe această temă: cercetătorii au analizat datele a 1,2 milioane de copii născuți în Danemarca de-a lungul a peste două decenii. Rezultatele au arătat că nu există un risc semnificativ ca expunerea la compușii de aluminiu din vaccinuri să fie asociată cu boli autoimune, alergice sau tulburări de dezvoltare neurologică.

Într-un articol publicat la 1 august pe platforma TrialSite News, Kennedy a criticat metodologia și analiza studiului, susținând că cercetătorii au exclus copiii care au murit înainte de vârsta de doi ani – categorie care, în opinia sa, ar fi putut oferi indicii despre potențiale efecte adverse. De asemenea, el a reproșat faptul că studiul nu a comparat direct copiii vaccinați cu cei nevaccinați.

CITEȘTE ȘI – O „dronă ucraineană deviată” a explodat deasupra Estoniei autoritățile

Revista Annals of Internal Medicine a respins cererea, argumentând că retragerea unui articol se justifică doar în caz de erori majore sau de conduită științifică necorespunzătoare – lucruri care nu s-au constatat în acest caz.

Retragerea este justificată doar când greșelile invalidează complet concluziile sau când există dovezi de fraudă științifică. Niciuna dintre aceste condiții nu este prezentă aici, a declarat Christine Laine, redactor-șef al publicației.

Comunitatea științifică subliniază că aluminiul, utilizat de aproape un secol ca adjuvant în vaccinuri pentru a spori răspunsul imunitar, a fost testat pe milioane de oameni și nu există dovezi că ar produce efecte secundare grave. Epidemiologul australian Allen Cheng afirmă că studiul danez „întărește dovezile deja existente că vaccinurile care conțin aluminiu sunt sigure”.

În schimb, Kennedy, cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de vaccinuri, a continuat să conteste concluziile. De la numirea sa la conducerea Departamentului de Sănătate și Servicii Umane (HHS), el a modificat unele recomandări privind vaccinurile și a blocat granturi pentru cercetări în domeniul vaccinurilor cu ARNm, o abordare criticată de specialiști ca o ingerință politică în știință.

Anders Hviid, autorul principal al studiului și epidemiolog la Statens Serum Institut din Copenhaga, a precizat că toate criticile ridicate, inclusiv cele ale lui Kennedy, au fost analizate și demontate „punct cu punct”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.