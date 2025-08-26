O „dronă ucraineană deviată” a explodat deasupra Estoniei autoritățile

O dronă de luptă, presupus a fi ucraineană, a ieșit de pe traiectorie și a explodat deasupra Estoniei, fără a provoca victime, au anunțat marți autoritățile baltice, aliați apropiați ai Ucrainei, scrie AFP.

Fragmente ale dronei, care a lăsat un crater la impact, au fost descoperite de un lucrător agricol în apropierea orașului Tartu, în sud-estul Estoniei, la aproximativ 75 de kilometri de granița cu Rusia.

Pe baza datelor preliminare, avem motive să credem că a fost o dronă ucraineană, care avea ca obiectiv ținte pe teritoriul rus, a declarat Margo Palloson, director general al Serviciului de Securitate Internă al Estoniei (ISS).

Palloson a explicat că dispozitivul a fost „deviat de pe traiectoria sa prin bruiaj GPS rus și alte mijloace de război electronic, intrând astfel în spațiul aerian estonian”.

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a menționat pe X că Rusia utilizează de mult timp bruiajul GPS pentru a perturba traficul aerian și maritim în regiune.

Țările vecine cu Rusia și Ucraina au raportat în mod repetat incursiuni de drone provenind din teritoriile ambelor state aflate în conflict.

Săptămâna trecută, ministrul polonez al apărării a denunțat o „provocare” rusească după ce o dronă rusă a căzut și a explodat într-un câmp din estul Poloniei, fără a provoca victime.

CITEȘTE ȘI – Guvernul minoritar al Franței, în pericol de cădere după convocarea unui vot de încredere

Autoritățile de la Varșovia au mai precizat că astfel de incidente au avut loc și în România, Lituania și Letonia, iar încălcări ale spațiului aerian au fost raportate „în aproape toate țările NATO, în special în Scandinavia, statele baltice, dar și în Polonia, România și Bulgaria”.

În noiembrie 2022, doi civili au fost uciși când un rachetă de apărare aeriană ucraineană a căzut în satul polonez Przewodow, aflat aproape de graniță.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.