8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăSănătatea și Transporturile, marii câștigători ai rectificării bugetare. Ministerul Finanțelor pierde două...

Sănătatea și Transporturile, marii câștigători ai rectificării bugetare. Ministerul Finanțelor pierde două miliarde de lei

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
bolojan justiție
Foto Facebook Marinescu Alcora, 7 iulie 2025

Guvernul realocă fonduri pentru salarii, medicamente, pensii și subvenții, în timp ce unele ministere rămân fără sume importante din cauza dobânzilor reduse și a întârzierilor în proiectele PNRR.

Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetară din acest an, direcționând sume suplimentare către domenii esențiale precum sănătatea, transporturile și protecția socială.

Decizia vine în contextul în care anumite instituții se confruntă cu presiuni bugetare, în timp ce altele nu au reușit să avanseze proiectele finanțate prin PNRR.

Fonduri suplimentare pentru Sănătate și Transporturi

Cel mai mare plus bugetar revine Ministerului Sănătății, care primește peste 1,5 miliarde de lei.

Banii vor fi folosiți în principal pentru plata salariilor, achiziția de medicamente și decontarea concediilor medicale.

Și Ministerul Transporturilor beneficiază de o creștere considerabilă a bugetului – 750 de milioane de lei. Fondurile suplimentare vor acoperi subvențiile pentru CFR și Metrorex, cheltuieli de asistență socială și majorări de capital pentru companiile aflate în subordinea instituției.

Alocări speciale pentru pensii și ajutoare sociale

Pentru asigurarea plății pensiilor din luna decembrie, Ministerul Muncii primește 250 de milioane de lei.

Tot aici vor ajunge și aproximativ 500 de milioane de lei necesari virării ajutoarelor pentru încălzire.

Finanțele, principalul perdant al rectificării

În contrast, Ministerul Finanțelor pierde două miliarde de lei, o sumă redusă în special datorită scăderii dobânzilor la care statul se împrumută.

Alte ministere se confruntă cu tăieri de buget ca urmare a întârzierilor în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Chiar și după redistribuirea fondurilor, Guvernul menține ținta de deficit bugetar la 8,4% din PIB, nivel stabilit încă de la începutul anului.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Europol: 29 de suspecți, arestați în două operațiuni împotriva rețelelor de trafic de persoane

Internațional Narcis Rosioru - 0
În două operațiuni comune desfășurate luna aceasta, Europol a sprijinit Franța și Spania, precum și Italia și România, în acțiuni împotriva grupurilor de crimă...

Cod galben de ploi abundente în zece județe și București: cantități de apă de peste 50 l/mp în zone izolate

Meteo Narcis Rosioru - 0
Un cod galben de ploi abundente este valabil de sâmbătă până duminică în zece județe și în municipiul București, avertizează Administrația Națională de Meteorologie...

Cât de des ar trebui să mergi la toaletă? Cercetătorii descoperă legătura între frecvența scaunelor și sănătatea generală

Sănătate Alexandru Stancu - 0
Un studiu recent realizat de cercetătorii de la Institute for Systems Biology (ISB) arată că frecvența cu care mergem la toaletă poate fi un...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.