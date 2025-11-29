Guvernul realocă fonduri pentru salarii, medicamente, pensii și subvenții, în timp ce unele ministere rămân fără sume importante din cauza dobânzilor reduse și a întârzierilor în proiectele PNRR.

Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetară din acest an, direcționând sume suplimentare către domenii esențiale precum sănătatea, transporturile și protecția socială.

Decizia vine în contextul în care anumite instituții se confruntă cu presiuni bugetare, în timp ce altele nu au reușit să avanseze proiectele finanțate prin PNRR.

Fonduri suplimentare pentru Sănătate și Transporturi

Cel mai mare plus bugetar revine Ministerului Sănătății, care primește peste 1,5 miliarde de lei.

Banii vor fi folosiți în principal pentru plata salariilor, achiziția de medicamente și decontarea concediilor medicale.

Și Ministerul Transporturilor beneficiază de o creștere considerabilă a bugetului – 750 de milioane de lei. Fondurile suplimentare vor acoperi subvențiile pentru CFR și Metrorex, cheltuieli de asistență socială și majorări de capital pentru companiile aflate în subordinea instituției.

Alocări speciale pentru pensii și ajutoare sociale

Pentru asigurarea plății pensiilor din luna decembrie, Ministerul Muncii primește 250 de milioane de lei.

Tot aici vor ajunge și aproximativ 500 de milioane de lei necesari virării ajutoarelor pentru încălzire.

Finanțele, principalul perdant al rectificării

În contrast, Ministerul Finanțelor pierde două miliarde de lei, o sumă redusă în special datorită scăderii dobânzilor la care statul se împrumută.

Alte ministere se confruntă cu tăieri de buget ca urmare a întârzierilor în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Chiar și după redistribuirea fondurilor, Guvernul menține ținta de deficit bugetar la 8,4% din PIB, nivel stabilit încă de la începutul anului.

