5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialJustițieCSM respinge proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Aviz negativ pentru reforma Bolojan

CSM respinge proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Aviz negativ pentru reforma Bolojan

JustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis joi un aviz negativ asupra proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan.

Opinia CSM este una consultativă, astfel că Executivul își poate angaja răspunderea în Parlament pentru adoptarea actului normativ.

Decizia a fost precedată de poziții ferme din partea unor reprezentanți ai sistemului judiciar.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, declarase încă de dimineață că va vota ”categoric” împotriva proiectului.

În același sens, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au solicitat CSM să dea aviz negativ asupra propunerii legislative.

Ce prevede proiectul Guvernului

Noul proiect de lege, elaborat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat recent în consultare publică.

Executivul a transmis: ”conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”.

Guvernul a mai anunțat că perioada de tranziție pentru atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

De asemenea, ”în cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”.

Declarațiile premierului

Premierul a explicat într-un interviu pentru Știrile ProTV că față de versiunea anterioară a legii, „există o singură modificare substanțială”, și anume faptul că vârsta de pensionare va crește la 65 de ani ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Tot el a subliniat că plafonarea pensiilor la maximum 70% din ultimul salariu net rămâne neschimbată.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Val de pierderi în economia României: peste o treime dintre firme au încheiat 2024 pe minus

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Peste 325.000 de firme din România, din totalul celor 920.000 care au depus bilanțul pe 2024, au raportat pierderi – cel mai ridicat nivel...

Bolojan cere tăieri de cheltuieli în toată administraţia: „Nu se va întâmpla nimic dacă sunt mai puțini directori”

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este „un lucru de bun simț” ca toate autoritățile să adopte reduceri de cheltuieli, subliniind că „nu se...

Florin Tănase, nemulțumit după eșecul de la Belgrad! Căpitanul FCSB a dat vina pe apărare: „Ca de obicei, primim goluri ușor”

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Mijlocașul roș-albaștrilor a tras un semnal de alarmă după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Adversarii ajung în careul nostru și se întâmplă ceva…”FCSB a pierdut...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.