Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis joi un aviz negativ asupra proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan.

Opinia CSM este una consultativă, astfel că Executivul își poate angaja răspunderea în Parlament pentru adoptarea actului normativ.

Decizia a fost precedată de poziții ferme din partea unor reprezentanți ai sistemului judiciar.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, declarase încă de dimineață că va vota ”categoric” împotriva proiectului.

În același sens, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au solicitat CSM să dea aviz negativ asupra propunerii legislative.

Ce prevede proiectul Guvernului

Noul proiect de lege, elaborat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat recent în consultare publică.

Executivul a transmis: ”conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”.

Guvernul a mai anunțat că perioada de tranziție pentru atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026.

De asemenea, ”în cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”.

Declarațiile premierului

Premierul a explicat într-un interviu pentru Știrile ProTV că față de versiunea anterioară a legii, „există o singură modificare substanțială”, și anume faptul că vârsta de pensionare va crește la 65 de ani ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Tot el a subliniat că plafonarea pensiilor la maximum 70% din ultimul salariu net rămâne neschimbată.