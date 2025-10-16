De către

Guvernul României nu ia în calcul majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2026, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că subiectul este în continuare analizat la nivelul premierului.

„Subiectul este în analiza premierului şi în momentul în care l-am întrebat mi-a răspuns: în principiu, subliniez, în principiu salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este în acest moment în analiza premierului”, a afirmat Dogioiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Presiuni din partea patronatelor

Decizia vine în contextul în care patronatele au transmis că nu pot susţine majorarea salariului minim și au solicitat înghețarea acestuia pentru 2026, invocând presiunea asupra costurilor de personal și a mediului de afaceri.

Întrebată dacă subiectul a fost discutat în coaliția de guvernare, purtătorul de cuvânt a răspuns:

„Ce se întâmplă în coaliţie se întâmplă în coaliţie”.

În acest moment, salariul minim rămâne subiect de analiză, dar semnalele oficiale indică menținerea nivelului actual pentru anul viitor.