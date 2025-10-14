Nicușor Dan i-a transmis lui Ilie Bolojan să rămână premier chiar dacă legea privind pensiile magistraților va cădea la CCR

Președintele României, Nicușor Dan, spune că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcție dacă legea privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională.

Într-o declarație pentru Știrile Pro Tv, Dan a apreciat că actuala coaliție va funcționa cel puțin încă un an sau doi.

Președintele a fost întrebat dacă șeful guvernului ar trebui să plece din funcție în cazul unei respingeri la CCR a legii care reduce cuantumul pensiilor magistraților.

”Dreptul nu este o știință exactă. Există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun, iar în limbajul comun există ambiguități. În textele de lege există ambiguități, în Constituție există interpretări care pot să fie diferite”, a explicat Dan motivul pentru care, în opinia sa, prim-ministrul nu ar trebui să plece în cazul unui eșec al legii la instanța constituțională.

Președintele și-a exprimat speranța că textul va trece de CCR.

„Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus el.

Nicușor Dan nu vede posibil scenariul ruperii coaliției



Întrebat despre varianta destrămării actualei coaliții, Dan a respins acest scenariu.

„Vă spun cu toată responsabilitatea. Am interacționat mai mult înainte de formarea guvernului, mai puțin acum, pentru că s-a format un guvern şi el se ocupă de problemele administrative.

Am interacționat şi cu liderii, în ansamblu lor, şi cu lideri în discuții individuale. Nu există acest scenariu. Adică, fiecare din cele patru partide şi, respectiv, minoritățile naționale înțeleg că este în interesul național, în acest moment, să rămână la guvernare.

Nu există riscul ca, într-un an sau doi din momentul ăsta, această coaliție să nu funcționeze”, a estimat el.

Curtea Constituțională, sesizată de Înalta Curte de Casație şi Justiție cu privire la legea care reglementează vârsta de pensionare a magistraților şi calculul pensiei, a amânat până acum de două ori luarea unei decizii.

CCR a dat un nou termen pentru judecată pe 20 octombrie

Următorul termen este programat pentru 20 octombrie.

În spațiul public a fost dezbătut intens scenariul conform căruia, dacă legea nu ar trece de testul de constituționalitate, Guvernul Bolojan și-ar pierde legitimitatea și ar trebui să demisioneze.

Însă lideri politici din toate partidele au apreciat în ultima perioadă că Executivul ar trebui să rămână în funcție.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că nu este obligatoriu ca orice propunere a Guvernului sau a politicienilor să fie constituțională.

„Atunci nu am mai avea Curte Constituțională”, a argumentat el, adăugând că „nu trebuie să pice Guvernul de fiecare dată când CCR respinge o lege”.

