Institutul Național de Statistică (INS) anunță că în iulie 2025 salariul mediu brut pe economie a fost de 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât în luna iunie.

Salariul mediu net a scăzut la 5.517 lei, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna precedentă.

Comparativ cu iulie 2024, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,2%, însă raportat la inflație, acesta a fost cu 2,4% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Indicele câștigului salarial real a fost 97% față de luna iunie 2025.

Topul pe sectoare

Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat în:

extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 12.061 lei;

fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului – 12.012 lei.

Cele mai mici câștiguri medii nete s-au raportat în:

hoteluri și restaurante – 3.397 lei;

fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3.507 lei.

Scăderi și creșteri pe sectoare economice

Fluctuațiile salariale din iulie au fost influențate de acordarea premilor ocazionale și a altor drepturi în natură sau bănești în lunile precedente, precum și de nerealizările de producție sau încasările mai mici din proiecte.

Scăderile cele mai semnificative s-au înregistrat în:

activități de editare (-10,8%);

fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, intermedieri financiare, telecomunicații, fabricarea de mașini și utilaje (-6% până la -10%).

Creșterile salariale s-au datorat performanțelor în producție, cele mai mari înregistrări fiind:

extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+15,8%);

fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, extracția minereurilor metalifere, transporturi aeriene (+4% până la +8,5%).

Situația în sectorul bugetar

În iulie 2025, salariile din sectorul bugetar au înregistrat scăderi comparativ cu iunie:

învățământ – -4,7%, ca urmare a reducerii plății cu ora pe perioada vacanței școlare;

administrație publică – -2,8%.

Singurul sector bugetar cu ușoară creștere a fost sănătatea și asistența socială (+0,4%).

