Institutul Național de Statistică (INS) anunță că în iulie 2025 salariul mediu brut pe economie a fost de 9.201 lei, cu 45 lei (-0,5%) mai mic decât în luna iunie.
Salariul mediu net a scăzut la 5.517 lei, în scădere cu 22 lei (-0,4%) față de luna precedentă.
Comparativ cu iulie 2024, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,2%, însă raportat la inflație, acesta a fost cu 2,4% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Indicele câștigului salarial real a fost 97% față de luna iunie 2025.
Topul pe sectoare
Cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat în:
- extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 12.061 lei;
- fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului – 12.012 lei.
Cele mai mici câștiguri medii nete s-au raportat în:
- hoteluri și restaurante – 3.397 lei;
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3.507 lei.
Scăderi și creșteri pe sectoare economice
Fluctuațiile salariale din iulie au fost influențate de acordarea premilor ocazionale și a altor drepturi în natură sau bănești în lunile precedente, precum și de nerealizările de producție sau încasările mai mici din proiecte.
Scăderile cele mai semnificative s-au înregistrat în:
- activități de editare (-10,8%);
- fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, intermedieri financiare, telecomunicații, fabricarea de mașini și utilaje (-6% până la -10%).
Creșterile salariale s-au datorat performanțelor în producție, cele mai mari înregistrări fiind:
- extracția petrolului brut și a gazelor naturale (+15,8%);
- fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, extracția minereurilor metalifere, transporturi aeriene (+4% până la +8,5%).
Situația în sectorul bugetar
În iulie 2025, salariile din sectorul bugetar au înregistrat scăderi comparativ cu iunie:
- învățământ – -4,7%, ca urmare a reducerii plății cu ora pe perioada vacanței școlare;
- administrație publică – -2,8%.
Singurul sector bugetar cu ușoară creștere a fost sănătatea și asistența socială (+0,4%).
