S-a stins Charles Coste! Legendarul campion olimpic francez a murit la vârsta de 101 ani

Cel mai în vârstă medaliat olimpic din lume s-a stins la 76 de ani după triumful său de la Londra, din 1948.

Charles Coste, fost ciclist francez și ultimul mare supraviețuitor al generației olimpice postbelice, a murit joi, 30 octombrie, la vârsta de 101 ani. Devenit în acest an cel mai în vârstă medaliat olimpic din lume, Coste a lăsat în urmă o moștenire istorică pentru sportul francez și pentru spiritul olimpic.

Născut pe 8 februarie 1924, în localitatea Ollioules, Coste și-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948, prima ediție organizată după cel de-Al Doilea Război Mondial. A fost un moment simbolic pentru renașterea sportului mondial, iar performanța francezului a intrat în istorie.

În proba de urmărire pe pistă, Coste a făcut parte din echipa de aur a Franței, alături de Pierre Adam, Serge Blusson și Fernand Decanali. Cei patru au reușit o victorie impresionantă, învingând echipele Italiei și Marii Britanii, și au adus Franței un titlu olimpic de referință.

„O experiență de neuitat, o imensă bucurie”

Charles Coste rememora adesea cu emoție momentul care i-a schimbat viața. „Câștigarea unei medalii olimpice de aur e o experiență de neuitat, o imensă bucurie. Eram copleșiți de fericire, chiar dacă britanicii au uitat să cânte Marseillaise în onoarea noastră.”, povestea el într-un interviu acordat publicației Marca.

Pe lângă aurul olimpic, Coste a obținut și o medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Ciclism din 1948, în proba individuală de urmărire, precum și un onorabil loc 4 la cursa Paris-Roubaix din 1950, una dintre cele mai dure competiții din ciclismul mondial.

Longevitatea și demnitatea cu care a purtat moștenirea sa sportivă i-au adus un loc aparte în istoria olimpismului. După moartea gimnastei Agnes Keleti, în ianuarie 2024, Charles Coste devenise cel mai vârstnic medaliat olimpic în viață.

Într-un moment de mare simbolism, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, Coste a fost penultimul purtător al torței olimpice, oferind flacăra lui Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic la judo, și Marie-Jose Perec, triplă campioană olimpică la atletism.

„Am aflat doar cu câteva ore înainte că voi purta flacăra olimpică. A fost o surpriză din partea lui Tony Estanguet. A fost o plăcere uriașă și o onoare imensă să o dau mai departe lui Teddy și Marie-Jose, doi campioni olimpici grozavi. Mi-a adus înapoi amintiri de neuitat de la victoria mea din Londra din 1948. Este o legătură care unește toți sportivii din lume.”, spunea Coste în vara acestui an.

La 76 de ani de la succesul său olimpic, Charles Coste a rămas un simbol al eleganței și pasiunii pentru sport, un campion care a traversat un secol de istorie și a purtat mereu cu mândrie valorile olimpismului.

