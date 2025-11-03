S-a stins Charles Coste! Legendarul campion olimpic francez a murit la vârsta de 101 ani

PARIS, FRANCE - JULY 26: Torch bearer Charles Coste (C) passes the torch to French Athlete Marie-Jose Perec (R) and French Judo Practitioner Teddy Riner (2nd R) walk to light the Olympic Cauldron at the Gardens of the Tuileries during the opening ceremony of the Olympic Games Paris 2024 on July 26, 2024 in Paris, France. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Cel mai în vârstă medaliat olimpic din lume s-a stins la 76 de ani după triumful său de la Londra, din 1948.

Charles Coste, fost ciclist francez și ultimul mare supraviețuitor al generației olimpice postbelice, a murit joi, 30 octombrie, la vârsta de 101 ani. Devenit în acest an cel mai în vârstă medaliat olimpic din lume, Coste a lăsat în urmă o moștenire istorică pentru sportul francez și pentru spiritul olimpic.

Născut pe 8 februarie 1924, în localitatea Ollioules, Coste și-a reprezentat țara la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948, prima ediție organizată după cel de-Al Doilea Război Mondial. A fost un moment simbolic pentru renașterea sportului mondial, iar performanța francezului a intrat în istorie.

În proba de urmărire pe pistă, Coste a făcut parte din echipa de aur a Franței, alături de Pierre Adam, Serge Blusson și Fernand Decanali. Cei patru au reușit o victorie impresionantă, învingând echipele Italiei și Marii Britanii, și au adus Franței un titlu olimpic de referință.

„O experiență de neuitat, o imensă bucurie”

Charles Coste rememora adesea cu emoție momentul care i-a schimbat viața. „Câștigarea unei medalii olimpice de aur e o experiență de neuitat, o imensă bucurie. Eram copleșiți de fericire, chiar dacă britanicii au uitat să cânte Marseillaise în onoarea noastră.”, povestea el într-un interviu acordat publicației Marca.

Pe lângă aurul olimpic, Coste a obținut și o medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Ciclism din 1948, în proba individuală de urmărire, precum și un onorabil loc 4 la cursa Paris-Roubaix din 1950, una dintre cele mai dure competiții din ciclismul mondial.

Longevitatea și demnitatea cu care a purtat moștenirea sa sportivă i-au adus un loc aparte în istoria olimpismului. După moartea gimnastei Agnes Keleti, în ianuarie 2024, Charles Coste devenise cel mai vârstnic medaliat olimpic în viață.

Într-un moment de mare simbolism, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, Coste a fost penultimul purtător al torței olimpice, oferind flacăra lui Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic la judo, și Marie-Jose Perec, triplă campioană olimpică la atletism.

„Am aflat doar cu câteva ore înainte că voi purta flacăra olimpică. A fost o surpriză din partea lui Tony Estanguet. A fost o plăcere uriașă și o onoare imensă să o dau mai departe lui Teddy și Marie-Jose, doi campioni olimpici grozavi. Mi-a adus înapoi amintiri de neuitat de la victoria mea din Londra din 1948. Este o legătură care unește toți sportivii din lume.”, spunea Coste în vara acestui an.

La 76 de ani de la succesul său olimpic, Charles Coste a rămas un simbol al eleganței și pasiunii pentru sport, un campion care a traversat un secol de istorie și a purtat mereu cu mândrie valorile olimpismului.

