Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ela Pamfilova, a asigurat joi că vor fi organizate alegeri locale și regionale între 12 și 14 septembrie, în pofida ‘condițiilor de război’, informează EFE, potrivit civil.ge.

‘Lucrăm în condiții de atacuri cibernetice și război fără precedent, care au loc nu doar direct pe fronturile de luptă, ci și pe fronturile electorale, informative și psihologice. Prin urmare, este necesar să contăm pe măsuri de securitate prin metode tradiționale de organizare a votului’, a explicat Pamfilova într-o conferință de presă, citată de agenția TASS.

Astfel, ea a clarificat că, în fața atacurilor forțelor armate ale Ucrainei, în regiunile de frontieră au fost amenajate 6.589 de centre alternative de vot pentru a garanta că cetățenii din opt regiuni ruse pot vota în siguranță. Este vorba de Krasnodar, Belgorod, Kursk, Rostov, Briansk, Voronej, orașul Sevastopol și peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Alegerile se vor ține indiferent de condițiile din teren

Pamfilova a insistat că nu vor abandona ‘elementele tradiționale’ ale alegerilor ‘dacă este necesar, chiar și în condiții de izolare, fără electricitate, comunicare sau internet’.

Alegerile vor începe vineri și vor dura până duminică în 81 de regiuni ale Federației Ruse.

Pe lângă alegerile municipale anuale, vor fi aleși în mod direct guvernatorii din 20 de regiuni, iar într-una guvernatorul va fi ales de adunarea relevantă.

Regiunile din sudul Rusiei, în special cele care se învecinează cu Ucraina, sunt supuse atacurilor zilnice ale dronelor ucrainene, ce vizează, în principal, să neutralizeze capacitatea de producție energetică ce alimentează mașina de război a Rusiei, dar care au provocat, de asemenea, victime în rândul populației civile.

