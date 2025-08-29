WhatsApp a introdus o funcție nouă bazată pe inteligență artificială, denumită Writing Help, care poate reformula mesajele sau le poate schimba tonul. Utilizatorii pot face mesajele să sune mai profesional, mai amuzant sau mai susținător, în funcție de preferințe.

WhatsApp lansează Writing Help

Pentru a folosi noua funcție, utilizatorii trebuie să înceapă să scrie un mesaj, să atingă pictograma din dreapta textului și apoi să selecteze pictograma creion din meniul care apare. Apoi, pot alege modul în care AI-ul să modifice mesajul și dintre opțiunile oferite.

Meta subliniază că funcția folosește tehnologia Private Processing, astfel încât nici Meta, nici WhatsApp nu citesc mesajele sau sugestiile AI-ului.

Funcția este disponibilă momentan în engleză, în Statele Unite și câteva alte țări, iar compania plănuiește să o extindă și în alte limbi și regiuni până la sfârșitul anului.

