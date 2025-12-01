Un nou raport elaborat de experți norvegieni arată că o eventuală victorie a Rusiei în Ucraina ar genera pentru Europa costuri aproape duble față de scenariul în care statele occidentale ar continua sprijinirea Kievului.

Documentul analizează implicațiile militare, politice, economice și umanitare ale celor două posibile evoluții ale conflictului în perioada 2026–2029.

Potrivit calculelor realizate de Institutul Norvegian de Afaceri Economice și analiștii de risc Corisk, capitularea Ucrainei ar împinge Europa la cheltuieli estimate între 1,12 și 1,63 trilioane de euro. Prin comparație, sprijinirea Kievului pentru a evita această evoluție ar costa între 522 și 838 de miliarde de euro.

Raportul a fost elaborat de o echipă specializată în politică de securitate, doctrină militară, sancțiuni și economie, cu scopul de a oferi factorilor de decizie o imagine realistă asupra consecințelor ambelor scenarii. În ambele cazuri, cercetătorii notează că majoritatea poverii financiare va reveni Europei, cu sprijin suplimentar venit de la aliați precum Canada și Japonia.

Ei iau în considerare și o schimbare radicală a poziției Washingtonului: SUA ar înceta să sprijine Europa și Ucraina în mod direct, însă ar continua să vândă armament ambelor părți.

Scenariul 1: Rusia obține un avantaj decisiv

Primul scenariu analizează situația în care Moscova reușește să câștige teren atât militar, cât și politic, determinând Kievul să accepte o pace nefavorabilă.

„Acesta presupune că Rusia va obține victorii militare decisive, va ocupa mai mult teritoriu spre vest, în direcția râului Dnipro, și va reuși să preseze Ucraina să accepte un acord de pace clar dezavantajos.”

Costurile pentru Europa ar atinge 1,5–2,5% din PIB, aproximativ 1,63 trilioane de euro. Autorii estimează 256 de miliarde de euro pentru reînarmarea accelerată a țărilor baltice și a statelor nordice, alături de până la 952 de miliarde pentru gestionarea valurilor de refugiați.

Raportul avertizează că Rusia ar putea „elibera” resurse militare semnificative, reorientându-le spre frontierele NATO din Europa de Nord și Est, ceea ce ar putea „duce la confruntări care amenință Europa așa cum o cunoaștem”.

În cel mai sumbru scenariu, între șase și 11 milioane de refugiați ar încerca să intre în Europa, cu costuri anuale de până la 275 de miliarde de euro.

„În cel mai rău scenariu, Ucraina va deveni un așa-numit «stat eșuat»”, avertizează autorii.

Scenariul 2: Ucraina oprește ofensiva rusească

Al doilea scenariu propune o evoluție în care Ucraina își stabilizează frontul și recâștigă capacitatea de contraofensivă limitată.

„Care sunt costurile pentru a permite Ucrainei să reziste atacurilor rusești și să recâștige posibilitatea unei contraofensive limitate?”

„Acest lucru presupune ca forțele armate ale Ucrainei să reușească să oprească expansiunea rusă și să asigure o mai bună acoperire a apărării aeriene pe întreg teritoriul Ucrainei. Ca urmare a succeselor militare ucrainene, Rusia își schimbă calculele și încearcă să pună capăt ostilităților.”

Costurile pentru statele europene ar ajunge la aproximativ 0,9% din PIB, adică maximum 838 de miliarde de euro — aproape jumătate din costul în cazul unei victorii rusești.

„Confiscarea activelor rusești înghețate va reduce aproape la jumătate aceste costuri”, subliniază raportul.

În acest scenariu, până la 1,5 milioane de ucraineni s-ar putea întoarce acasă.

„Susținem că al doilea scenariu ar putea schimba calculul cost-beneficiu al Rusiei și, astfel, ar oferi cea mai realistă cale către negocieri care pot pune capăt războiului”, concluzionează autorii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.