Președintele rus Vladimir Putin a afirmat marți că armata rusă a ocupat aproape 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean de la începutul anului 2025, menționând că Rusia „păstrează complet inițiativa strategică pe front”, potrivit Reuters.

Conform estimărilor, aceste câștiguri reprezintă aproape 1% din suprafața Ucrainei, în timp ce Rusia ar controla în total circa 20% din teritoriul ucrainean.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni cu comandanții militari de rang înalt, organizată lângă Sankt Petersburg, chiar în ziua în care liderul de la Kremlin a împlinit 73 de ani.

Putin: „Am eliberat 4.900 kmp și 212 localități”

„La acest moment, forţele armate ruse deţin pe deplin iniţiativa strategică”, a declarat Putin, conform transcrierii oficiale publicate de Kremlin. El a adăugat că „în acest an am eliberat aproape 5.000 kmp de teritoriu – 4.900 – şi 212 localităţi”.

Președintele rus a susținut, de asemenea, că forțele ucrainene se retrag de-a lungul liniei de contact, în pofida „unor tentative de rezistenţă acerbă”.

Rusia anunță noi localități ocupate

Ministerul rus al Apărării a confirmat ocuparea a încă două sate de-a lungul frontului, pe o linie care, potrivit Kievului, se întinde pe aproximativ 1.250 de kilometri.

În același timp, armata ucraineană afirmă că recenta ofensivă rusă din vară a fost „un eșec”, Moscova nereușind să cucerească niciun oraș major în 2025.

Kievul susține că a obținut mici avansuri în regiunea Donețk, în apropierea orașului Dobropillia, un punct strategic situat lângă centrul logistic Pokrovsk.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că trupele sale au recâștigat poziții în regiunea Sumî, unde Rusia a stabilit anterior un cap de pod.

Gherasimov: „Avansăm practic în toate direcțiile”

Șeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a confirmat la aceeași întâlnire că forțele Moscovei „avansează practic în toate direcțiile”, iar luptele cele mai grele s-ar desfășura în zona Pokrovsk și în regiunile limitrofe Dnepropetrovsk.

Potrivit generalului, trupele ruse înaintează spre Siversk și Kostiantînivka, orașe-cheie din Donețk, și se află în confruntări directe cu forțele ucrainene la Kupiansk, localitate aflată sub presiune militară de luni de zile.

De asemenea, Rusia pretinde că face progrese în regiunile Zaporojie și Dnepropetrovsk, precum și în stabilirea unor zone-tampon în Sumî și Harkov, la granița de nord.

Obiectivele Moscovei rămân neschimbate

Putin a reafirmat că obiectivele „operațiunii militare speciale” lansate în februarie 2022 rămân aceleași, susținând că misiunea Rusiei este „să demilitarizeze şi să denazifice Ucraina”.

