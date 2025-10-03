RAPORT | Nicușor Dan dezvăluie liderilor UE modul în care Rusia a încercat să influențeze alegerile din România

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat joi, la Copenhaga, liderilor Uniunii Europene, un raport detaliat privind războiul hibrid purtat de Rusia împotriva României, care a condus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Documentul privind influențarea alegerilor din 2024. Călin Georgescu, implicat

Documentul, realizat de Parchet, dezvăluie modul în care au fost orchestrate atacurile și intervențiile externe pentru influențarea procesului electoral.

Am prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut, a spus președintele României, joi, în capitala Danemarcei.

Raportul include analiza campaniei hibride a Rusiei, evidențiind metodele prin care au fost influențate opinia publică și procesul electoral. În document este menționat și numele lui Călin Georgescu, ceea ce sugerează implicarea unor actori interni în această strategie de destabilizare.

Prezentarea raportului în capitala Danemarcei face parte din eforturile României de a atrage atenția liderilor europeni asupra amenințărilor hibride și de a consolida cooperarea în domeniul securității la nivelul UE.

„Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului. Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, se arată într-o parte din raport.

„Rețeaua de conturi a fost creată între 2022–2023 și a fost activată cu o zi înaintea alegerilor cu scopul postării a peste 2.1 milioane de comentarii. Conturile au fost create utilizând adrese de e-mail cu domeniul rumbler.ru, înregistrat în RU.

Manipularea algoritmului a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtag-uri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populare în cadrul platformei”, se mai arată în raport.

