Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, ar putea anunța în mai decizia de a intra în cursa pentru prezidențiale din SUA

Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, ar putea anunţa peste câteva săptămâni decizia intrării în cursa electorală pentru scrutinul pentru prezidențiale din 2024.

Conform surselor citate, Ron DeSantis ar putea anunţa pe 11 mai decizia de a se înscrie în cursa internă pentru desemnarea candidatului Partidului Republican în scrutinul prezidenţial din 2024., potrivit epicnews.ro.

Consilierii lui Ron DeSantis analizează când este cel mai bun moment pentru anunţarea intrării în cursa prezidenţială, astfel încât să existe un impact electoral consistent pentru contracararea avansului fostului preşedinte Donald Trump, considerat favorit pentru a obţine nominalizarea republicană în alegerile prezidenţiale.

Donald Trump declară război rivalului republican „mediu” Ron DeSantis. Trump l-a acuzat pe „Ron DeSanctimonious” că face jocuri și manipulează mass-media împotriva lui

Donald Trump i-a declarat efectiv război rivalului republican Ron DeSantis, cu o slăbiciune puternică împotriva guvernatorului Floridei, pregătind terenul pentru o luptă distructivă în cadrul unui partid deja rănit din cauza unei rezultate slabe la alegerile intermediare, scrie The Telegraph.

Domnul Trump, care până acum l-a susținut pe starul GOP în ascensiune, l-a acuzat că „joacă jocuri” și manipulează mass-media împotriva lui.

„NewsCorp, care este Fox, Wall Street Journal și New York Post, care nu mai este grozav, este totul pentru guvernatorul Ron DeSanctimonious, un guvernator REPUBLICAN obișnuit, cu relații publice excelente”, a scris el într-un e-mail de 500 de cuvinte joi seara către susținători, făcând referire la instituțiile media deținute de Rupert Murdoch.

The New York Post, care l-a susținut pe Trump pentru realegere în 2020, l-a eviscerat în urma performanței slabe a candidaților pe care i-a susținut la alegerile de marți, mai scrie The Telegraph.

În ziua precedentă, ziarul a vestit ascensiunea lui DeSantis cu titlul de pe prima pagină „DEFUTURE”.( VIITORUL) Între timp, rețeaua Fox News, odinioară ferm pro-Trump, a transmis în direct discursul de victorie al domnului DeSantis și a publicat miercuri un articol de opinie intitulat „Ron DeSantis este noul lider al Partidului Republican”. S-a raportat că Trump, în vârstă de 76 de ani, s-a „înfuriat” la acoperirea favorabilă a oponentului său mai tânăr.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!