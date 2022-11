Donald Trump declară război rivalului republican „mediu” Ron DeSantis. Trump l-a acuzat pe „Ron DeSanctimonious” că face jocuri și manipulează mass-media împotriva lui

Donald Trump i-a declarat efectiv război rivalului republican Ron DeSantis, cu o slăbiciune puternică împotriva guvernatorului Floridei, pregătind terenul pentru o luptă distructivă în cadrul unui partid deja rănit din cauza unei rezultate slabe la alegerile intermediare, scrie The Telegraph.

Domnul Trump, care până acum l-a susținut pe starul GOP în ascensiune, l-a acuzat că „joacă jocuri” și manipulează mass-media împotriva lui.

„NewsCorp, care este Fox, Wall Street Journal și New York Post, care nu mai este grozav, este totul pentru guvernatorul Ron DeSanctimonious, un guvernator REPUBLICAN obișnuit, cu relații publice excelente”, a scris el într-un e-mail de 500 de cuvinte joi seara către susținători, făcând referire la instituțiile media deținute de Rupert Murdoch.

The New York Post, care l-a susținut pe Trump pentru realegere în 2020, l-a eviscerat în urma performanței slabe a candidaților pe care i-a susținut la alegerile de marți, mai scrie The Telegraph.

În ziua precedentă, ziarul a vestit ascensiunea lui DeSantis cu titlul de pe prima pagină „DEFUTURE”.( VIITORUL) Între timp, rețeaua Fox News, odinioară ferm pro-Trump, a transmis în direct discursul de victorie al domnului DeSantis și a publicat miercuri un articol de opinie intitulat „Ron DeSantis este noul lider al Partidului Republican”. S-a raportat că Trump, în vârstă de 76 de ani, s-a „înfuriat” la acoperirea favorabilă a oponentului său mai tânăr.

Mulți republicani au început să-și exprime în mod deschis opinia că DeSantis ar fi un candidat la alegerile generale mai puternic decât domnul Trump în 2024.

Fostul președinte din Palm Beach l-a susținut pe DeSantis, în vârstă de 44 de ani, într-o cursă pentru guvernator pe care a câștigat-o doar în 2018. „Ron a venit la mine într-o formă disperată în 2017 – era mort din punct de vedere politic, pierzând într-o alunecare de teren în fața unui foarte bun comisar pentru agricultură, Adam Putnam, care era încărcat cu numerar și cu cifre grozave de sondaje”, a continuat Trump. „Ron a avut aprobare scăzută, sondaje proaste și fără bani, dar a spus că dacă l-aș susține, ar putea câștiga. Nu l-am cunoscut pe Adam, așa că i-am spus: „Hai să încercăm, Ron”.

Trump a atacat chiar decizia colegului său din Florida de a redeschide școli și afaceri în timpul pandemiei de Covid-10, care au fost larg aplaudate de conservatori. El a spus că DeSantis „nu a trebuit să-și închidă statul, dar a făcut-o, spre deosebire de alți guvernatori republicani, ale căror performanțe la alegerile generale au fost doar medii – la mijlocul grupului – inclusiv COVID și care are avantajul SOARELUI, unde oamenii din statele prost conduse din nord ar merge indiferent cine era guvernatorul, la fel ca și mine!”

