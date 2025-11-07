Românii și-au ales campioana din Superliga! FCSB domină clar topul favoritelor, urmată de Craiova și CFR Cluj

Un sondaj național arată în cine au cea mai mare încredere suporterii români înaintea finalului de tur.

Conform celui mai recent sondaj realizat de Inscop Research, la cererea fanatik.ro, românii pasionați de fotbal au decis deja cine are cele mai mari șanse la titlu în acest sezon al Superligii. FCSB este, de departe, marea favorită a suporterilor, fiind indicată drept viitoarea campioană de 32,2% dintre respondenți — aproape unul din trei fani ai fotbalului.

Rezultatele studiului arată că debutul modest de sezon al echipei lui Gigi Becali nu a zdruncinat încrederea publicului. Victoriile recente cu UTA și Universitatea Cluj par să fi revitalizat optimismul suporterilor roș-albaștri, care văd FCSB din nou în lupta pentru titlu, aproape de zona de play-off și de formațiile din fruntea clasamentului.

Profilul celor care cred în triumful FCSB este unul eterogen. Clubul bucureștean se bucură de sprijinul tinerilor sub 30 de ani, dar și al celor între 45 și 59 de ani, al persoanelor cu studii medii sau reduse, al locuitorilor din Capitală și al angajaților din sectorul public.

Universitatea Craiova și CFR Cluj completează podiumul favoritelor

În topul echipelor cu șanse la titlu, Universitatea Craiova ocupă locul al doilea, cu 21,8% dintre voturi. Alb-albaștrii din Bănie sunt favoriți mai ales pentru fanii trecuți de 60 de ani și pentru locuitorii din mediul rural, care așteaptă de ani buni ca trofeul să se întoarcă în Oltenia.

Pe locul al treilea se situează CFR Cluj, cu 7,5%, o prezență surprinzătoare în contextul actual al clasamentului. Formația din Gruia se află în prezent pe poziția a 13-a, cu 9 puncte de recuperat până la zona de play-off și la 19 distanță de liderii campionatului, Rapid și FC Botoșani. Totuși, venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a adus un suflu nou și pare să fi redeschis speranțele fanilor ardeleni.

În afara podiumului, Dinamo (7,4%) și Rapid (6,9%) se mențin aproape, beneficiind de bazele lor masive de suporteri, în timp ce Universitatea Cluj (3,2%) și FC Botoșani (3%) completează clasamentul. Aproximativ 1% dintre participanți au ales alte echipe, iar 17% nu au oferit un răspuns clar.

Rezultatele sondajului confirmă o tendință recurentă în percepția publicului românesc: FCSB rămâne clubul cu cea mai mare putere simbolică și popularitate, indiferent de forma de moment. În timp ce Craiova și CFR Cluj încearcă să recâștige teren, fanii din toată țara par convinși că, în cele din urmă, titlul va ajunge din nou în vitrina echipei din Bulevardul Ghencea.

