Românii preferă să meargă la muzeu sau la cinema în defavoarea concertelor de muzică clasică sau teatru

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a lansat recent Barometrul de Consum Cultural 2023, în cadrul unui eveniment la care au participat autorități centrale și locale, profesioniști din domeniul cultural, dar și personalități din mediul academic.

Această lucrare prezintă o evaluare detaliată a schimbărilor înregistrate în comportamentele și practicile de consum cultural din România, având în vedere contextul schimbărilor sociale și economice.

Un aspect remarcabil al Barometrului din acest an este clasificarea consumatorilor de cultură din România, realizată pentru prima dată. Aceasta include o analiză a motivațiilor care stau la baza alegerilor culturale ale indivizilor, oferind o imagine clară asupra diversității și evoluției preferințelor acestora în fața diversității ofertei culturale.

Această cercetare oferă autorităților și actorilor din sectorul cultural date valoroase care pot sprijini dezvoltarea de politici și strategii culturale mai bine adaptate la nevoile și preferințele publicului românesc, în contextul unui peisaj cultural aflat într-o continuă transformare.

Barometrul de consum cultural 2023

La nivelul consumului cultural public, frecvența vizitării obiectivelor cu relevanță culturală a crescut accelerat: 67% dintre respondenți au vizitat monumente istorice și situri arheologice cel puțin o dată pe an în 2023, față de 59% în 2022, iar 45% au vizitat un muzeu, o expoziție sau o galerie de artă cel puțin o dată pe an în 2023, față de 30% în 2022. În același timp, 34% dintre respondenți au mers la cinematograf cel puțin o dată în 2023, procentul fiind apropiat de cifrele premergătoare pandemiei. Procentul respondenților care în 2023 au mers cel puțin o dată pe an la bibliotecă pentru a împrumuta cărți (20%) este similar procentului respondenților care au participat cel puțin o dată pe an la un târg de carte (16%). Concomitent însă, participarea la evenimentele specifice artelor spectacolului, în afara festivalurilor, rămâne scăzută: doar 25% dintre respondenți au mers la cel puțin un spectacol de teatru, iar 24% la cel puțin un spectacol de muzici culte în 2023.

Dr. Anda Becuț Marinescu, Director de Cercetare INCFC spune despre rezultate Barometrului de Consum Cultural pe anul 2023 că reprezintă „un cumul de factori: în multe situații este vorba despre lipsa de acces la infrastructura culturală, uneori absentă în localități. Un alt obstacol este nivelul economic. Anumite produse sunt greu de accesat din punct de vedere financiar. Pentru o familie cu venituri medii, cu doi copii, consumul cultural devine prohibitiv în anumite situații. Şi cel mai important factor, considerăm noi, este lipsa educației culturale şi a conștientizării importanței culturii.”

În ceea ce privește consumul de cinema în spațiul public, 34% dintre respondenți au mers la cinematograf cel puțin o dată în 2023, procentul fiind apropiat de cifrele premergătoare pandemiei, iar 15% au vizionat un film la cinematograf măcar o dată în ultimele 6 luni. Doar 10% pot fi considerați consumatori fideli de filme la cinematograf. Aproximativ 14% dintre respondenți au vizionat un film la un festival cel puțin o dată în ultimele 12 luni. În spațiul privat, acasă, 53% dintre respondenți accesează platforme de streaming pentru a viziona filme. Sub 50% din gospodăriile de la nivel național sunt abonate la platforme de streaming. Este de remarcat faptul că, deși unul dintre factorii importanți în luarea deciziei de abonare este prețul abonamentului (34%), nu acesta este însă și cel neapărat decisiv, ci, în primul rând, UI (user interface – interfața de utilizare) și/sau experiența UX (user experience – ușurința de navigare) – 41% și, (doar în această ordine), conținutul pus la dispoziție (catalogul de titluri) – 36%.

Capitolul despre cinema este doar un început, pentru că noi avem la dispoziție în general date cantitative, dar nu avem suficiente repere ca să putem analiza comparativ. Am realizat un profil cantitativ al consumatorului de cinema. Regăsim în Barometru inclusiv date privind consumul de filme acasă. Streaming-ul începe undeva la mijlocul anilor ‘70, este o combinație de video cu muzică. În 2005, avem prima platformă de video-streaming, YouTube și care rămâne predominantă până astăzi. Oamenii nu prea mai merg la cinema în spații publice. Românii accesează platforme de streaming și sunt abonați chiar și la 2-3 platforme, deci consumul este de conținut video narativ. Sunt consumatori preponderenți în mediul digital. Dintr-o anumită perspectivă, putem spune că publicul s-a mutat pe canapea, a precizat prof. univ. dr. Lucian Georgescu, cineast și co-autor al studiului.

Studiul Barometrul de Consum Cultural 2023 se bazează pe un sondaj de opinie realizat de operatorul Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), în perioada septembrie – octombrie 2023, pe un eșantion reprezentativ național pentru populația de 18 ani și peste.

Volumul aproximativ al eșantionului este de 1035 de persoane, cu o eroare maximă de +/-3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Aplicarea chestionarelor s-a realizat prin metoda CATI, pe un eșantion simplu, aleatoriu, prin generarea de numere de telefon cu format valid pe teritoriul României, prin metoda RDD (Random Digit Dialing).

