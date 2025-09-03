Românii vor ca direcții prioritare securitatea alimentară și agricultura, apărarea și competitivitatea economică și industrială

Mai puțin de jumătate dintre români (45%) privesc Uniunea Europeană într-o lumină favorabilă, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru realizat în luna mai. Procentul este sub media comunitară, unde peste jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Bruxelles. Totuși, 67% dintre respondenții din România consideră că țara a câștigat de pe urma aderării, principala explicație fiind oportunitățile de muncă generate (39%), urmate de îmbunătățirea nivelului de trai (26%) și creșterea economică (25%).

Când vine vorba de condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept și a principiilor democratice, doar 61% dintre români se declară de acord, față de 95% la nivel european. Un procent semnificativ, 34%, respinge această legătură, arătând o divizare mai accentuată decât în alte țări membre.

În privința impactului direct al UE, 60% dintre români cred că deciziile europene le influențează viața de zi cu zi, un nivel vizibil mai redus decât media UE (72%). Principalele priorități pe care cetățenii din România ar dori să le vadă abordate de Parlamentul European sunt inflația și costul vieții (42%), sprijinirea economiei și locurile de muncă (37%), agricultura și securitatea alimentară (29%), urmate de combaterea sărăciei (28%).

La întrebarea privind unitatea blocului comunitar în fața crizelor globale, 73% dintre români cred că statele membre ar trebui să fie mai solidare, însă procentul rămâne mult sub media UE (90%). În aceeași linie, 68% consideră că Uniunea are nevoie de instrumente suplimentare pentru a face față provocărilor internaționale, față de 77% la nivel european.

În ceea ce privește direcțiile de viitor, românii prioritizează securitatea alimentară și agricultura (34%), apărarea (30%) și competitivitatea economică și industrială (29%). Cultura rămâne ultima preocupare, atât pentru respondenții din România, cât și pentru cei din restul Uniunii.

Sondajul Parlamentului European a fost realizat între 5 și 29 mai, pe un eșantion de peste 26.000 de persoane din toate statele membre, dintre care 1.056 în România.

