România achiziţionează 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO, iar costul estimat pentru cumpărarea acestora este de peste un miliard de euro, fără TVA, preţ în care sunt incluse piese de schimb şi servicii conexe, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale, potrivit news.ro.

“Ministerul Apărării Naţionale salută semnarea de către Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NATO Support and Procurement Agency / NSPA) a contractului de achiziţionare în comun, a până la 1.000 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sistemele de rachete sol-aer PATRIOT aflate în dotarea Germaniei, Ţărilor de Jos, României şi Spaniei. În acest sens, NSPA a atribuit un contract către Compania COMLOG / Germania, pentru fabricarea rachetelor în Europa, care vor fi omologate printr-un acord FMS (Foreign Military Sales) tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) de către Guvernul Statelor Unite ale Americii”, a transmis, joi, Ministerul Apărării Naţionale.

În cadrul acestei achiziţii multinaţionale consolidate, care utilizează principiile Iniţiativei Europene de Apărare Aeriană ESSI (European Sky Shield Initiative), România va achiziţiona un număr de 200 de rachete PAC-2 GEM-T.

“Ministerul Apărării Naţionale a solicitat şi a obţinut aprobarea Parlamentului României pentru participarea la acest program comun de achiziţii, costul total estimat pentru întregul pachet de 200 de rachete destinat completării stocurilor de luptă ale armatei noastre fiind de 1,09 mld EUR, fără TVA, în care sunt incluse piese de schimb, servicii conexe şi costuri FMS”, a precizat sursa citată.

Ministrul Apărării naţionale, Angel Tîlvăr, consideră că acest proiect este unul de succes, un model de cooperare între aliaţi.

”Această achiziţie demonstrează că Alianţa are soluţii adecvate şi adaptate situaţiei de securitate cu care ne confruntăm în estul Europei, odată cu declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Consider că acest proiect este un succes, un model de cooperare între aliaţi, şi un exemplu de dezvoltare a capacităţilor de producţie pentru apărare care merită replicat la nivelul Europei”, a declarat Angel Tîlvăr.

De asemenea, ministrul Tîlvăr a arătat că pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de apărare a României, Ministerul Apărării Naţionale va continua demersurile pentru achiziţia de echipamente militare şi muniţii de ultimă generaţie.

”Programele de înzestrare aflate în derulare sau în pregătire vor contribui la dezvoltarea şi menţinerea de către Armata României a unor capabilităţi de apărare robuste şi reziliente, credibile, interoperabile, flexibile şi eficiente. România îşi îndeplineşte cu consecvenţă angajamentele asumate ca urmare a calităţii de stat membru NATO şi UE şi contribuie la implementarea unor măsuri eficiente pentru descurajarea oricărei agresiuni la adresa spaţiului euroatlantic şi articulării unui răspuns adecvat la provocările actuale şi viitoare ale mediului de securitate”, a menţionat Angel Tîlvăr.

Ministerul Apărării Naționale al României solicită aprobarea de a cumpăra rachete pentru sistemele Patriot în valoare de peste un miliard de euro, conform unui Memorandum pe care l-a elaborat și l-a înaintat în ședința de Guvern din 23 noiembrie 2023.

Memorandumul prezentat de MApN cuprinde “Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurii de achiziţie de rachete PAC-2 GEM-T, în scopul consolidării capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol aferentă programului de înzestrare esenţial Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”.

