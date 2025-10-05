De către

Datoria administraţiei publice a ajuns, în iunie 2025, la 1.040,62 miliarde de lei, față de 1.034,71 miliarde în luna precedentă, arată datele Ministerului Finanţelor.

Ca pondere în Produsul Intern Brut, nivelul a urcat la 57,2%, de la 56,8% în mai, conform datelor INS.

Datoria pe termen mediu şi lung s-a ridicat la 976,36 miliarde de lei, în timp ce obligațiile pe termen scurt au scăzut la 64,26 miliarde.

Cea mai mare parte este reprezentată de titluri de stat – 856,53 miliarde de lei – iar împrumuturile ajung la 163,31 miliarde de lei.

Structura datoriei: lei, euro și dolari

Din total, 486,82 miliarde de lei reprezintă datorie în moneda națională, 457,81 miliarde de lei în euro (echivalent), iar 93,99 miliarde de lei în dolari americani.

Datoria administraţiei publice centrale a urcat la 1.016,59 miliarde de lei, în timp ce cea a administraţiei locale a crescut la 24,03 miliarde de lei.

Datorie internă versus datorie externă

La nivel intern, datoria administraţiei publice s-a situat la 522,95 miliarde de lei (28,7% din PIB).

Datoria externă a ajuns la 517,66 miliarde de lei, reprezentând 28,4% din PIB, din care peste 512 miliarde de lei aparțin administraţiei centrale.

