Consiliul Fiscal (CF) apreciază că noile coordonate ale bugetului, în urma rectificării propuse de Guvern, sunt compatibile cu un deficit bugetar cash de aproximativ 8,4% din PIB în 2025.

Ținta de venituri este văzută ca fiind „plauzibilă”, în pofida unor proiecții optimiste pentru anumite categorii, arată analiza Consiliului Fiscal.

CF subliniază că „valori relativ optimiste previzionate pentru unele categorii de venituri sunt compensate de proiecţii prudente în cazul altora”, menționând TVA-ul, accizele și contribuțiile de asigurări.

În privința cheltuielilor, revizuirile propuse reflectă ajustări față de execuția bugetară actuală, mai ales la dobânzi, asistență socială și bunuri și servicii. Acestea ar putea crea premise pentru respectarea noilor ținte.

Impactul măsurilor din iulie

Membrii Consiliului arată că pachetul fiscal-bugetar adoptat în iulie 2025 are un impact pozitiv limitat asupra deficitului din acest an, întrucât produce efecte abia din septembrie.

Reducerea semnificativă este așteptată în 2026, când deficitul ar putea coborî spre 6,5% din PIB.

„Criza bugetară este auto-provocată”

În opinia instituției, corecția bugetară poate reprezenta un punct de inflexiune pentru restabilirea încrederii în finanțele publice, dar procesul va fi de durată.

„În România, criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice. (…) România nu poate perpetua deficite de 9% din PIB. În plus, corecţia este graduală”, se arată în analiza CF.